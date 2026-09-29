Jaysonlei trưởng thành từ 'Say Hi': Mài dũa cái tôi để âm nhạc đến gần hơn với khán giả

Jaysonlei và bước trưởng thành từ Anh Trai "Say Hi"

Nếu ở năm 2025, Jaysonlei bước vào vũ trụ Anh Trai “Say Hi” với hình ảnh của một nghệ sĩ mới khát khao tỏa sáng để khán giả ghi nhận tài năng, thì khi trở lại với Tinh Hà “Say Hi” năm nay, anh đã xuất hiện với một tâm thế hoàn toàn khác.

Đó không chỉ là hành trình lấp đầy tiếc nuối khi chưa thể chạm tay vào tấm vé Chung kết ở mùa trước, mà còn mang theo một áp lực ngầm: Làm thế nào để khán giả nhìn thấy một Jaysonlei trưởng thành, bản lĩnh hơn, thay vì tiếp tục đóng khung trong hình ảnh “cậu bé” dễ thương quen thuộc?

Jaysonlei chia sẻ về áp lực khi tham gia Tinh Hà "Say Hi".

Bước vào Tinh Hà “Say Hi”, khán giả không thấy một Jaysonlei hừng hực hay “máu chiến” theo kiểu cuồng nhiệt, vội vã như những ngày đầu. Thay vào đó là một hình ảnh điềm tĩnh, tự tin, Jaysonlei vẫn miệt mài thử nghiệm những màu sắc mới, vẫn hoàn thành xuất sắc từng phần biểu diễn, nhưng với một thái độ đón nhận hoàn toàn khác. Với Jaysonlei, anh gọi đó là sự trưởng thành.

Jaysonlei của Tinh Hà “Say Hi” khác với Jaysonlei ở Anh Trai “Say Hi” như thế nào?

Jaysonlei: Nghe có vẻ với tiêu cực nhưng cái cảm giác hừng hực khí thế và thấy mọi thứ quanh mình hoàn toàn mới mẻ dường như không còn đong đầy như thời Anh Trai "Say Hi" 2025 nữa. Nhưng mình nghĩ, đó lại là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi bước vào một môi trường đã dần quen thuộc, ta không còn bỡ ngỡ mà biết rõ bản thân cần phải làm gì.

Hành trình này vì thế mà vừa mới vừa cũ, vừa lạ vừa quen, nhưng luôn mang lại cho mình thật nhiều cảm xúc.

Khi tham gia Tinh Hà "Say Hi", nguồn năng lượng "lần đầu tiên" của mình có thể nhạt đi, nhưng bù lại là sự chủ động và vững vàng hơn, một cảm giác vừa vui lại vừa có chút tiếc nuối. Dù vậy, mình vẫn tìm kiếm cảm hứng từ những góc riêng khác: Khi làm âm nhạc cho chính mình, hay lúc gặp gỡ, ăn uống và lắng nghe những góc nhìn, câu chuyện mới từ các anh em nghệ sĩ.

Làm việc với các Anh Trai tại Tinh Hà “Say Hi” có khác biệt nhiều so với Anh Trai “Say Hi” không?

Jaysonlei: Bản thân mình thấy mình chill hơn ở Anh Trai "Say Hi" 2025 rất nhiều. Mùa trước là lần đầu tiên mình thực sự gặp nhiều người nổi tiếng, những bậc tiền bối kỳ cựu mà trước đây mình chỉ theo dõi qua màn ảnh hay tìm hiểu trên mạng.

Khi bắt đầu làm việc, giữa mình và các Anh Trai vô tình có một bức tường, bởi mình sợ làm mất hình tượng của bản thân trong mắt họ nên lúc đó mình hơi e dè. Còn sang tới Tinh Hà, mình nghĩ bản thân đã chủ động hơn. Dù sao thì mình cũng đã có mặt ở đây, cũng thấy bản thân ngầu hơn rồi, nên mình làm việc với mọi người đúng nghĩa là những đồng nghiệp, những anh em nghệ sĩ với nhau.

Hành trình tỏa sáng của Jaysonlei tại Tinh Hà “Say Hi”

Trút bỏ được gánh nặng tâm lý và rào cản “ngợp idol”, Jaysonlei cùng sự chủ động chính là ranh giới phân định rõ ràng nhất giữa Jaysonlei của hai mùa “Say Hi” phát sóng. Không còn cảm giác bỡ ngỡ hay ngợp trước những “lần đầu tiên”, giờ đây cậu hiểu rõ mình muốn làm gì, muốn thể hiện điều gì và đâu là mục tiêu mình hướng tới.

Nhớ lại hành trình tại chương trình, Jaysonlei cảm thấy tự hào về bản thân khi đã chủ động nhận trách nhiệm sản xuất cho Tết Tình ở Live Stage 3. Dù hành trình làm đội trưởng diễn ra khá thuận lợi, Jaysonlei vẫn đặt ra hai bài toán lớn cho bản thân: Giúp Dillan thể hiện phần hát tiếng Việt một cách cảm xúc nhất và tạo ra một bản hit có sức lan tỏa rộng rãi.

Khi ca khúc Tết Tình được lên sóng, Jaysonlei cảm thấy như thế nào?

Jaysonlei: Khi bài Tết Tình ra mắt, cái tin đầu tiên mà mình lướt ở trên mạng không phải là 'Bài Tết Tình hay quá!', không phải là 'Verse của Jaysonlei hay quá!', không phải là 'Verse của Sơn.K, Đặng Hồng Hải hay quá!' hay 'Vũ đạo dễ thương quá!'... mà là khán giả bất ngờ với khả năng hát tiếng Việt của Dillan. Thế là mình biết: 'Oh! Mục tiêu của mình, 1 trên 2 mục tiêu đã đạt được!'.

Mình rất là vui vì mình làm được một cái gì đó cho người đồng đội của mình.

Rồi sau một khoảng thời gian, mọi người cũng rất hưởng ứng bài Tết Tình, có những clip ghép các em học sinh, ghép thanh xuân vườn trường rồi ghép anime... Mình cảm giác là tuy nó không hoàn hảo, nhưng mình cũng đã làm được một cái gì đó cho bài hát mà mình đảm nhận cũng như cho các anh em của mình.

Cảm xúc của Jaysonlei ra sao khi cả Sớm Muộn Thì lẫn Tết Tình đều có những đoạn hát của anh tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội?

Jaysonlei: Ngon chứ! Thực sự là rất ngon! (cười) Đối với một người làm nhạc, khi những giai điệu hay lời ca mình viết ra được công chúng đón nhận, yêu thích và đồng cảm, cảm giác lúc đó giống như mình đã vừa chinh phục được một cột mốc quan trọng vậy. Sau thời gian dài sáng tác và học hỏi từ các anh chị đi trước lẫn đồng nghiệp đồng trang lứa, mình nhận ra khán giả mới là người nắm giữ chiếc cán cân công tâm nhất để cảm nhận một tác phẩm.

Nghệ thuật là dành cho công chúng, người nghệ sĩ không thể áp đặt góc nhìn phiến diện của mình hay bảo rằng "Tôi viết thế này, bạn không hiểu là việc của bạn". Việc một câu hát cất lên được người nghe thấu hiểu và chạm tới cảm xúc của khán giả, chưa bàn đến việc có thích hay không đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.

Nhắc đến câu chuyện làm nhạc viral để thuyết phục khán giả, Jaysonlei từng chia sẻ: "Cái tôi là điều quý giá". Vậy tới thời điểm này, cái tôi trong âm nhạc còn giữ nguyên giá trị đó không? Giữa làm nhạc chiều lòng khán giả và làm nhạc cho bản thân, Jaysonlei lựa chọn ra sao?

Jaysonlei: Thực ra, cái tôi vẫn luôn hiện hữu trong tất cả các sản phẩm từ trước đến nay của mình, và mình nghĩ nghệ sĩ nào cũng vậy. Nhưng bài toán đặt ra là: Làm thế nào để cái tôi đó được khán giả đón nhận và yêu thương? Điều đó đòi hỏi mình phải biết tiết chế và mài dũa. Trong chương trình, anh Trấn Thành từng nói một câu rất hay: "Chúng ta vẫn sẽ là chính mình, nhưng là một phiên bản tốt hơn qua từng thời điểm".

Mình tin rằng cái tôi của mình cũng sẽ trưởng thành và thay đổi theo thời gian.

Với Jaysonlei ở hiện tại, mục tiêu lớn nhất vẫn là mang âm nhạc của mình đến gần hơn với mọi người. Vì vậy, sản phẩm ra mắt không thể thiếu đi tính đại chúng, nhưng chắc chắn cũng không thể đánh mất bản sắc riêng của Jaysonlei.

Hành trình từ tân binh đến lời hứa phá vỡ giới hạn

Khép lại hành trình qua hai chặng đường quan trọng nhất tính đến tuổi 23 - Anh Trai “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”, Jaysonlei từ một tân binh bắt đầu từ con số 0 giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự trưởng thành đó không chỉ đo đếm bằng những bản hit viral hay sự vững vàng trên sân khấu, mà còn nằm ở tình yêu thương và sự gắn kết sâu sắc mà cậu nhận được từ cộng đồng fan Khu Ổ Chuột.

Jaysonlei gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ anh trên suốt hành trình âm nhạc.

Không còn là cậu tân binh bỡ ngỡ của ngày nào, Jaysonlei của hiện tại bước tiếp trên con đường nghệ thuật với một tâm thế đầy chủ động: Biết mài dũa cái tôi để chạm tới trái tim số đông, nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Và như lời nhắn gửi ấm áp, hóm hỉnh mà cậu dành cho những người yêu thương mình: "Giữ sức khỏe đi, vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều, nhiều lắm!", hành trình âm nhạc của Jaysonlei chắc chắn vẫn sẽ còn những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai.