Bạch Lộc và Trần Triết đóng vai chính trong Triều Ngọc Giai

Triều Ngọc Giai chính thức công bố Bạch Lộc và Trần Triết Viễn đảm nhận hai vai chính, đánh dấu lần đầu tiên hai diễn viên hợp tác trong một dự án cổ trang. Màn kết hợp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình Hoa ngữ.

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn chính thức đảm nhận vai chính trong Triều Ngọc Giai. Ảnh: IQIYI

Trong tác phẩm mới, Bạch Lộc vào vai Lục Chiêu Hi, cô gái 18 tuổi bất ngờ rơi vào một không gian thời gian cách hiện tại 12 năm sau. Những gì chờ đợi cô không phải cuộc sống tương lai như tưởng tượng mà là một quê hương đã trở thành đống tro tàn cùng bí ẩn về vụ án diệt môn chưa được giải đáp.

Lục Chiêu Hi là nhân vật đứng ở trung tâm câu chuyện. Sau khi tỉnh lại ở thời điểm 12 năm sau, cô phải đối diện với một thực tại hoàn toàn xa lạ. Gia đình và quê hương từng quen thuộc không còn tồn tại, trong khi những bí mật liên quan đến vụ án diệt môn vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Để tìm ra sự thật, Lục Chiêu Hi buộc phải mượn thân xác của một người khác và bắt đầu hành trình điều tra. Từ đây, cô bị cuốn vào những âm mưu chồng chéo giữa triều đình và chốn thâm cung.

Bạch Lộc hóa thân thành Lục Chiêu Hi, cô gái bất ngờ rơi vào thời điểm 12 năm sau. Ảnh: Weibo

Điểm đáng chú ý nằm ở việc nhân vật không chỉ truy tìm hung thủ mà còn phải từng bước thích nghi với một thế giới đã thay đổi sau 12 năm. Những gì cô từng biết có thể không còn đúng, còn những người tưởng như quen thuộc lại có thể che giấu những bí mật khác.

Hành trình này cũng là quá trình Lục Chiêu Hi trưởng thành. Từ một cô gái trẻ phải đối diện với biến cố quá lớn, nhân vật dần học cách tự đưa ra lựa chọn và chủ động quyết định số phận của mình.

Đồng hành cùng Bạch Lộc trong Triều Ngọc Giai là Trần Triết Viễn. Nam diễn viên đảm nhận vai Đồ Ẩn, một Nhiếp chính vương có quyền lực lớn trong triều đình. Khác với hình ảnh quyền lực và lạnh lùng bên ngoài, Đồ Ẩn lại mang trong lòng một chấp niệm kéo dài suốt 12 năm. Đây cũng là khoảng thời gian có mối liên hệ trực tiếp với biến cố của Lục Chiêu Hi.

Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp bí mật. Đồ Ẩn vừa là người đứng ở vị trí cao trong triều đình, vừa có những câu chuyện riêng chưa được hé lộ. Mối liên hệ giữa anh và Lục Chiêu Hi vì thế trở thành một trong những nút thắt quan trọng của tác phẩm.

Trần Triết Viễn vào vai Nhiếp chính vương Đồ Ẩn trong Triều Ngọc Giai. Ảnh: Weibo

Khi hai nhân vật gặp nhau, câu chuyện không đơn thuần xoay quanh việc tìm kiếm hung thủ. Những bí mật trong quá khứ dần được mở ra, đồng thời kéo theo những lựa chọn liên quan đến tình cảm, lòng tin và sự sống còn.

Bên cạnh yếu tố điều tra và xuyên thời gian, Triều Ngọc Giai còn xây dựng tuyến tình cảm giữa Lục Chiêu Hi và Đồ Ẩn. Hai người cùng hướng về nhau nhưng lại bị quá khứ và những bí mật chưa được giải đáp bao quanh. Tác phẩm đồng thời giới thiệu nhân vật Ngọc quý phi, một mỹ nhân chốn thâm cung có số phận được mô tả là tương đồng với Lục Chiêu Hi. Sự xuất hiện của nhân vật này hứa hẹn tạo thêm những mối liên hệ phức tạp cho câu chuyện.

Trong thế giới nơi quyền lực triều đình và những âm mưu chốn hậu cung đan xen, tình cảm của các nhân vật cũng đứng trước nhiều thử thách. Lục Chiêu Hi không chỉ phải tìm ra hung thủ đứng sau vụ diệt môn mà còn phải xác định đâu là người có thể tin tưởng.

Điểm cốt lõi của câu chuyện nằm ở lựa chọn của nữ chính. Thay vì chấp nhận kết cục đã được định sẵn, Lục Chiêu Hi quyết tâm tự mình thay đổi số phận. Hành trình ấy đưa cô từ một người truy tìm sự thật trở thành nhân vật chủ động viết lại kết cục cho chính mình và những người xung quanh.

Việc Bạch Lộc và Trần Triết Viễn cùng đảm nhận vai chính tạo thêm một điểm đáng chú ý cho Triều Ngọc Giai. Cả hai đều từng có kinh nghiệm với các dự án cổ trang, nhưng lần này phải đối diện với những nhân vật có nhiều lớp tâm lý và mối quan hệ phức tạp. Bạch Lộc được giao một nhân vật vừa có hành trình điều tra vừa có quá trình trưởng thành rõ nét. Trong khi đó, Trần Triết Viễn đảm nhận hình tượng Nhiếp chính vương quyền lực nhưng mang theo một chấp niệm kéo dài nhiều năm.

Sự khác biệt về hoàn cảnh và tính cách của hai nhân vật tạo nên nền tảng cho tuyến tình cảm trong phim. Một người muốn tìm lại sự thật về quá khứ, một người đã mang theo bí mật suốt 12 năm. Khi hai hành trình giao nhau, những câu chuyện về yêu, hận, lòng tin và sự cứu rỗi cũng bắt đầu được mở ra.

Triều Ngọc Giai do iQIYI và Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất. Với việc chính thức xác nhận Bạch Lộc và Trần Triết Viễn là hai diễn viên chính, dự án đang thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện kết hợp giữa xuyên thời gian, điều tra vụ án, đấu trí nơi triều đình và chuyện tình của hai nhân vật trung tâm.

Với Lục Chiêu Hi, hành trình phía trước không chỉ là tìm ra người đứng sau vụ diệt môn. Quan trọng hơn, cô phải tự mình thay đổi kết cục vốn đã được định sẵn. Đây cũng là điểm tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện tình yêu giữa cô và Đồ Ẩn trong Triều Ngọc Giai.