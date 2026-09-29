NSƯT Hữu Châu thực hiện tâm nguyện lớn ở tuổi 60

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh trong chuyến đi Tây Tạng kèm dòng trạng thái: “Rằm Trung Thu mình ở Tây Tạng. Đang ở rất gần núi thiêng Kailash, mục đích chuyến đi này là được một lần trong đời đi Kora quanh Ngài Kailash, sẽ được ngắm trăng tròn ở nơi đây, nơi cao 5000 mét. Xin nhận những nguồn năng lượng mạnh mẽ, thiện lành đem về ủ ấm đời mình vậy!”. Chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây không đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn gắn với tâm nguyện ông muốn thực hiện từ lâu.

Kora là nghi thức đi vòng quanh một địa điểm linh thiêng, trong đó hành trình quanh Kailash được thực hiện ở địa hình và độ cao khắc nghiệt. Các tour hành hương hiện nay mô tả cung đường Kora quanh Kailash có những đoạn ở độ cao trên 5.000 m, đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ về thể lực và thích nghi với môi trường vùng cao.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ trong chuyến đi Tây Tạng.

Với NSƯT Hữu Châu, việc đặt chân đến gần Kailash ở tuổi 60 mang ý nghĩa cá nhân. Nam nghệ sĩ mong muốn một lần trong đời hoàn thành hành trình Kora, được ngắm trăng tròn giữa vùng núi thiêng và mang những trải nghiệm tích cực trở về với cuộc sống.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì nhịp làm nghề đều đặn. Hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật giúp ông có vị trí riêng trên sân khấu phía Nam, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn tham gia giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm sân khấu cho thế hệ diễn viên trẻ.

Cuộc sống hiện tại của NSƯT Hữu Châu được biết đến qua những khoảnh khắc khá giản dị bên bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Chuyến đi Tây Tạng lần này cũng cho thấy ông dành thời gian nhiều hơn cho những trải nghiệm cá nhân sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và phim ảnh.

Trên màn ảnh rộng, NSƯT Hữu Châu thường đảm nhận các vai phụ nhưng có khả năng tạo dấu ấn riêng. Ông từng góp mặt trong Lô Tô, Cua Lại Vợ Bầu, Đôi Mắt Âm Dương, Cậu Vàng, Rừng Thế Mạng, Cô Gái Từ Quá Khứ, Sáng Đèn, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại, Cưới Vợ Cho Cha và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.

NSƯT Hữu Châu.

Trong số những phim Hữu Châu từng tham gia, Cua Lại Vợ Bầu là một trong những tác phẩm có doanh thu nổi bật, đạt khoảng 191,8 tỷ đồng. Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đạt khoảng 232 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu khoảng 92 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng và Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, phim Hữu Châu tiếp tục xuất hiện tại phòng vé với Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Nam nghệ sĩ lần lượt đảm nhận vai ông Đấu và ông Năm Nghĩa. Trong đó, Nhà Mình Đi Thôi đạt khoảng 14,2 tỷ đồng, còn Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đạt khoảng 44,5 tỷ đồng sau hai lần phát hành.

Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu còn góp mặt trong Lên Hương, tác phẩm ra mắt tháng 9/2026 với Hồng Đào, NSND Hồng Vân và nhiều diễn viên khác. Đây cũng là dịp ông tái hợp Hồng Đào sau nhiều năm quen biết và làm nghề. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ đã tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự án điện ảnh dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027, trong đó ông vào vai Denis Lê Phát An, cậu ruột của Nam Phương Hoàng hậu.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với các dự án điện ảnh mới, đồng thời dành thời gian cho những trải nghiệm cá nhân. Chuyến đi Tây Tạng và hành trình thực hiện tâm nguyện quanh Kailash là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống của nam nghệ sĩ sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh.