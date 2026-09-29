Á hậu Minh Kiên lên tiếng về thông tin chuyển giới

Á hậu Minh Kiên đang nhận được sự chú ý của khán giả khi góp mặt trong Trại Buôn Người - bộ phim đang gây sốt tại rạp. Bên cạnh những đánh giá về diễn xuất, tạo hình của người đẹp trong phim cũng trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít khán giả còn bất ngờ tìm kiếm cụm từ “Huỳnh Minh Kiên lúc chưa chuyển giới” sau khi xem những đoạn clip được cắt từ vai diễn và chia sẻ rộng rãi.

Á hậu Minh Kiên đang gây sốt trong Trại Buôn Người.

Trước sự việc này, Á hậu Minh Kiên không khỏi “dở khóc dở cười”. Nàng hậu nhanh chóng lên tiếng đính chính thông tin, đồng thời hài hước cho biết bản thân cần đến luật sư để minh oan.

“Oan cho tôi quá! Tôi cần luật sư! Út con gái thiệt, không có chuyển giới mà! Tên Út hơi nam tính xíu thôi, chứ Út bánh bèo nũng nịu lắm”, Minh Kiên chia sẻ.

Câu nói vừa đính chính vừa mang màu sắc hài hước của Minh Kiên nhanh chóng khiến người hâm mộ bật cười. Nhiều khán giả cho rằng chính tạo hình và cách thể hiện nhân vật của cô trong Trại Buôn Người đã khiến người xem bất ngờ, từ đó dẫn đến những hiểu lầm khá thú vị về đời tư của nữ diễn viên.

Câu nói vừa đính chính vừa mang màu sắc hài hước của Minh Kiên nhanh chóng khiến người hâm mộ bật cười.

Sau khi đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023, Minh Kiên từng gây chú ý bởi hành trình hoạt động nghệ thuật ngày càng đa dạng. Việc góp mặt trong Trại Buôn Người cũng đánh dấu thêm một bước thử sức của người đẹp ở lĩnh vực diễn xuất. Trên màn ảnh, nàng Hậu mang đến hình ảnh khác biệt so với diện mạo thường thấy ngoài đời, đặc biệt ở tạo hình nhân vật.

Chính sự thay đổi này đã tạo nên những phản ứng bất ngờ từ khán giả. Từ một chi tiết liên quan đến vai diễn, cụm từ tìm kiếm “Huỳnh Minh Kiên lúc chưa chuyển giới” vô tình trở thành lý do khiến chính chủ phải lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, Minh Kiên lựa chọn cách trả lời dí dỏm, biến tình huống hiểu lầm thành một câu chuyện thú vị với người hâm mộ.

Á hậu Minh Kiên lựa chọn cách trả lời hài hước trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Lời đính chính của Á hậu Minh Kiên sau đó nhận về nhiều phản ứng tích cực. Không ít fan thích thú trước cách cô chủ động giải thích nhưng vẫn giữ được sự hài hước, đúng với tinh thần kêu oan mà nàng hậu chia sẻ.