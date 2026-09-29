[GALLERY] Tăng Thanh Hà tuổi 40 hiếm hoi khoe vai trần gợi cảm

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 và bước sang tuổi 40 trong năm 2026. Mới đây, những hình ảnh mới được cô chia sẻ trên trang cá nhân tiếp tục nhận được sự quan tâm khi nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế váy cúp ngực, khéo léo khoe bờ vai trần quyến rũ. Ảnh: IG hatangthanh

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi “ngọc nữ” lựa chọn phong cách gợi cảm để xuất hiện trước công chúng. Thay vì những bộ trang phục kín đáo, tối giản quen thuộc, thiết kế lần này giúp Hà Tăng khoe trọn nét nữ tính nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có. Ảnh: IG hatangthanh

Không cần tạo dáng cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ gương mặt sắc nét, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của cô không thiên về sự phô trương mà gây ấn tượng bởi nét tinh tế, sang trọng và có dấu ấn riêng. Ảnh: IG hatangthanh

Trong nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà vốn trung thành với phong cách thời trang tối giản. Cô thường ưu tiên những thiết kế đơn sắc, kiểu dáng thanh lịch và tiết chế phụ kiện, từ đó tạo nên hình ảnh thời trang đặc trưng khó trộn lẫn. Ảnh: IG hatangthanh

Ở đời thường, “ngọc nữ” một thời cũng không cần diện những bộ cánh quá nổi bật để thu hút sự chú ý. Những trang phục đơn giản, thoải mái khi kết hợp cùng thần thái tự tin vẫn đủ giúp cô trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Ảnh: IG hatangthanh

Sức hút của Tăng Thanh Hà càng đáng chú ý khi cô đã có quãng thời gian dài hạn chế hoạt động showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù ít xuất hiện, tên tuổi của nữ diễn viên vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: IG hatangthanh

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách, diện mạo của Hà Tăng ở tuổi 40 cũng khiến nhiều người chú ý. Làn da sáng, đường nét gương mặt thanh tú cùng vóc dáng gọn gàng góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung, mặn mà của nữ diễn viên. Ảnh: IG hatangthanh

Những lần hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện cũng giúp phong cách của Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm. Ảnh: IG hatangthanh

Không chỉ được quan tâm về nhan sắc, sự trở lại của Tăng Thanh Hà với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng cũng thu hút sự chú ý. Gần đây, cô đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu màn tái xuất màn ảnh sau 13 năm. Ảnh: IG hatangthanh

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nét đẹp sắc sảo, thanh thoát cùng phong thái riêng biệt. Không cần xuất hiện dày đặc hay chạy theo những xu hướng cầu kỳ, cô vẫn tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp tự nhiên và hình ảnh thanh lịch đã trở thành thương hiệu. Ảnh: IG hatangthanh

Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải: Tình bạn 15 năm sau "Bỗng dưng muốn khóc". Clip: TVTMovies