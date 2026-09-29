Mỹ nhân Việt tuổi 40 vừa được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, nhan sắc trẻ trung sau gần 20 năm vào showbiz

Mới đây, Tú Vi nhận được sự chú ý khi được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Chia sẻ lại thông tin trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi viết ngắn gọn: “Bất ngờ quá hihi”.

Trước Tú Vi, nhiều người đẹp Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Kỳ Duyên, Thiên Ân, Kim Tuyến... cũng đã xuất hiện trong danh sách đề cử năm nay. Danh sách cuối cùng chưa được công bố, vì vậy việc Tú Vi được gọi tên hiện mới dừng ở vòng đề cử.

Tú Vi sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước vào showbiz với công việc mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 2007, người đẹp chạm ngõ màn ảnh nhỏ với Gọi Giấc Mơ Về, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Cô Gái Xấu Xí, Đâu Phải Chia Ly, Ngõ Vắng...

Gần 20 năm từ cô sinh viên của “Cổng Mặt Trời” đến mỹ nhân tuổi 40

Một trong những vai diễn tạo dấu ấn lớn trong sự nghiệp Tú Vi là Trà của Cổng Mặt Trời năm 2010. Hình ảnh cô sinh viên mọt sách, ngây thơ nhưng giàu nghị lực giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả truyền hình biết đến.

Sau thành công này, Tú Vi tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Một Thời Ta Đuổi Bóng, Yêu Trong Thù Hận, Bếp Hát, Trói Buộc Yêu Thương. Năm 2025, cô xuất hiện trong Mặt Trời Lạnh, cho thấy vẫn duy trì hoạt động diễn xuất sau nhiều năm theo nghề.

Không chỉ truyền hình, Tú Vi còn thử sức với điện ảnh. Cô từng đảm nhận vai Phương trong Quả Tim Máu, sau đó xuất hiện trong Vòng Eo 56, Khi Con Là Nhà, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Với Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi, nữ diễn viên vừa đóng chính vừa tham gia đồng sản xuất cùng ông xã Văn Anh.

Năm 2023, Tú Vi trở lại màn ảnh rộng với Khi Ta Hai Lăm sau khoảng thời gian dành nhiều sự ưu tiên hơn cho gia đình. Cùng năm, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt và một lần nữa nhận được sự chú ý từ khán giả.

Ngoài sự nghiệp, Tú Vi có cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với diễn viên Văn Anh. Hai người kết hôn năm 2015 và có một con gái, tên thân mật là Cún.

Tuổi 40 chuộng trang phục trẻ trung, màu sắc tươi sáng

Sau gần hai thập kỷ kể từ những vai diễn đầu tiên, ngoại hình hiện tại của Tú Vi cũng là chủ đề được khán giả quan tâm. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn giữ nét mặt thanh tú, phong cách trẻ trung và vóc dáng gọn gàng.

Một trong những điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Tú Vi là cô không đóng khung bản thân vào những trang phục quá đứng tuổi. Nữ diễn viên thường lựa chọn áo thun phối quần jeans, chân váy ngắn, crop top hoặc những mẫu váy có phom dáng mềm mại.

Các gam hồng, trắng, vàng hay xanh pastel cũng thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô. Khi dự sự kiện, Tú Vi có thể lựa chọn váy nữ tính, trong khi ở đời thường cô quay về với những công thức đơn giản như áo thun, sơ mi và quần jeans.

Trên mạng xã hội, gương mặt của nữ diễn viên thậm chí từng được một số khán giả ví như sự kết hợp giữa nét thanh tú của Hoa hậu Tiểu Vy và vẻ sắc sảo của Chi Pu. Đây là nhận xét mang tính ví von từ cộng đồng mạng, song phần nào cho thấy ngoại hình của Tú Vi vẫn nhận được sự quan tâm sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Từ cô sinh viên Trà trong Cổng Mặt Trời đến nữ diễn viên tuổi 40 vừa được đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, Tú Vi đã trải qua gần hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh. Trong khi danh sách chính thức của TC Candler năm 2026 vẫn còn chờ công bố, việc được gọi tên ở vòng đề cử khiến nữ diễn viên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Ảnh: FBNV