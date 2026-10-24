Sức bật Yên Lãng

Khai thác lợi thế, nâng giá trị sản xuất

Là xã miền núi có địa hình đồi núi xen kẽ, Yên Lãng có nhiều điều kiện phát triển nông, lâm nghiệp và các ngành nghề gắn với lợi thế tự nhiên. Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn lực, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trong 9 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Vụ chiêm xuân, toàn xã gieo trồng 582,7 ha cây hằng năm, trong đó diện tích lúa đạt 440,72 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha. Vụ mùa có 645,77 ha cây hằng năm, riêng diện tích lúa đạt 453,6 ha. Sâu bệnh trên cây trồng cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện duy trì sản xuất.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, Yên Lãng cần cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng kỹ thuật, nâng chất lượng sản phẩm và tăng liên kết tiêu thụ, qua đó giảm chi phí, nâng giá trị sản xuất trước biến động của thị trường.

Chị Vi Thị Vụ chăm sóc đàn dê của gia đình.

Câu chuyện của chị Vi Thị Vụ, người dân tộc Cao Lan ở thôn Đồng Dong, cho thấy tinh thần chủ động phát triển kinh tế của người dân. Được hưởng các chính sách hỗ trợ cây, con giống và vay vốn mở rộng sản xuất, gia đình chị không trông chờ, ỷ lại, gia đình mà tận dụng điều kiện đất đai, khí hậu để đầu tư chăn nuôi dê. Sau 3 năm, đàn dê phát triển lên hơn 30 con, mang lại nguồn thu ổn định hơn 60 triệu đồng/năm. Kinh tế cải thiện giúp gia đình có điều kiện tham gia các phong trào ở địa phương, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Lâm nghiệp tiếp tục là lợi thế quan trọng của Yên Lãng. Trong 9 tháng, xã trồng rừng tập trung được 147 ha, đạt 113% kế hoạch; trồng cây phân tán đạt 37.000 cây, bằng 100% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 51,7%. Địa phương đang triển khai mô hình chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và tham gia dự án quản lý rủi ro rừng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Toàn Tăng, địa phương xác định nông, lâm nghiệp là nền tảng song cần phát triển theo hướng nâng cao giá trị, gắn sản xuất với thị trường, đồng thời từng bước mở rộng dịch vụ và ngành nghề có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập. Chính quyền cơ sở sẽ đồng hành với người dân trong tổ chức sản xuất, tiếp cận chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể và kết nối thị trường.

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Bên cạnh phát huy lợi thế, Yên Lãng cần tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lãng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2026, xã được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 36,526 tỷ đồng. Đến ngày 15/9, giá trị giải ngân đạt 16,133 tỷ đồng, tương đương 44,16% kế hoạch. Tỷ lệ này cho thấy áp lực đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm còn lớn. Tiến độ công trình chậm không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn mà còn khiến lợi ích về giao thông, sản xuất và đời sống người dân chưa được phát huy kịp thời.

Trước thực tế đó, địa phương tập trung rà soát tiến độ, xác định nguyên nhân chậm trễ, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền và phối hợp giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thi công cần được triển khai đồng bộ, tránh để vốn đã bố trí nhưng công trình chưa thể triển khai.

Hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong kết nối khu dân cư, mở rộng giao thương và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Dự án đường ĐH 58, đoạn từ ĐT.307 khu vực Lãng Công - Yên Lãng đi xã Hải Lựu, dài 3,77km, tổng mức đầu tư gần 98 tỷ đồng, được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông khu vực. Vì vậy, giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng là yêu cầu để dự án phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Triệu Toàn Tăng nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng phải gắn với quy hoạch và nhu cầu phát triển lâu dài. Trước mắt, xã tập trung rà soát công trình, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ những dự án có khả năng hoàn thành để sớm đưa vào khai thác. Về lâu dài, đầu tư cần đồng bộ, tránh dàn trải, để mỗi công trình góp phần mở rộng không gian phát triển và phục vụ người dân.

Theo Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Nguyễn Đức Dự, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, bảo đảm công việc thông suốt, rõ trách nhiệm và đúng quy định. Xã tiếp tục rà soát quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hỗ trợ người dân hạn chế kỹ năng số, góp phần giải quyết kịp thời hồ sơ, kiến nghị.

Tăng trưởng phải đi cùng đời sống

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Yên Lãng. Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở phát triển.

Trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, liên kết tiêu thụ; phát huy lợi thế rừng bền vững; đẩy nhanh đầu tư công và cải cách thủ tục, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Dự, hiệu quả điều hành cần được đánh giá qua kết quả công việc và mức độ hài lòng của người dân. Giải quyết hồ sơ đúng hạn, xem xét kiến nghị thấu đáo, xử lý vướng mắc kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin, nâng chất lượng phục vụ trong điều kiện cấp xã đảm nhận khối lượng công việc lớn.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; đầu tư hạ tầng gắn với nhu cầu thực tế, tạo việc làm, nâng thu nhập và cải thiện điều kiện sống.

Yên Lãng đang đứng trước yêu cầu chuyển hóa lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng thực chất. Hiệu quả phát triển không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn ở chất lượng hạ tầng, hiệu lực quản lý và những chuyển biến trong đời sống người dân.

Khơi thông nguồn lực vì thế không chỉ là đẩy nhanh giải ngân hay tháo gỡ từng thủ tục riêng lẻ, mà cần sự đồng bộ từ tổ chức sản xuất, hoàn thiện hạ tầng đến nâng cao năng lực điều hành và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Khi các điểm nghẽn được xử lý, lợi thế được khai thác đúng hướng và nguồn lực được sử dụng hiệu quả, Yên Lãng sẽ có thêm nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững.