Xung đột Trung Đông: Hóa đơn nhập khẩu dầu của EU tăng 11 tỷ USD mỗi tháng

Liên minh châu Âu (EU) đã phải chi thêm 11 tỷ USD để nhập khẩu dầu kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Đây là kết quả phân tích của Euronews Business được công bố hôm thứ Năm.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), giá trị nhập khẩu dầu mỏ của EU đã tăng 55,8% trong quý II/2026, bất chấp khối lượng nhập khẩu tương đối ổn định.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, ngay sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa khiến giá dầu tăng vọt, EU đã chi trung bình 30,7 tỷ USD (27,6 tỷ euro) mỗi tháng cho nhập khẩu dầu mỏ, tăng đáng kể so với mức 19,7 tỷ USD (17,7 tỷ euro) trong cùng kỳ năm 2025.

Do khối lượng nhập khẩu hầu như không thay đổi, chỉ tăng 1,2%, Euronews Business ước tính EU đã phải chi thêm 11 tỷ USD (9,9 tỷ euro) cho nhập khẩu dầu trong giai đoạn tháng 4 - tháng 7 so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích cho thấy dầu mỏ chiếm tới 95% mức tăng trong tổng hóa đơn nhập khẩu năng lượng của EU trong quý II.

Chi phí nhập khẩu khó có thể giảm đáng kể trong thời gian tới, khi giá dầu thô vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 5 tháng, còn giá nhiên liệu tăng vọt lên những mức kỷ lục trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu thắt chặt.

Nhiều quốc gia châu Âu đã ghi nhận giá xăng và dầu diesel cao kỷ lục, buộc các chính phủ phải khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng.

Giá xăng và dầu diesel lập kỷ lục trên khắp châu Âu cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang xe điện và xe hybrid, trong khi số lượng đăng ký mới đối với các dòng ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tiếp tục lao dốc với tốc độ hai chữ số tại những thị trường chủ chốt.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) công bố tuần trước, tổng doanh số ô tô tại châu Âu, bao gồm Anh, Na Uy và Thụy Sĩ, tăng 10,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số xe điện chạy pin (BEV) tăng 60%, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tăng 24%, còn xe hybrid thông thường tăng 5,3%.

Trái lại, doanh số ô tô chạy xăng giảm 20,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số xe diesel lao dốc 28,2%.