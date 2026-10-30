TP. Hồ Chí Minh làm rõ định hướng phát triển năng lượng và công nghiệp

Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường, làm rõ những nội dung trình kỳ họp trước khi biểu quyết thông qua.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi về các vấn đề đại biểu quan tâm, gồm quy hoạch điện, cơ chế khu thương mại tự do và chính sách di dời các cơ sở công nghiệp.

Nghiên cứu bổ sung 7.500 MW điện gió vào quy hoạch điện VIII

Về quy hoạch điện, đại biểu đặt vấn đề về cơ sở tính toán công suất điện gió ngoài khơi 15.000 MW, cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống truyền tải và nhu cầu điện của TP. Hồ Chí Minh.

Giải trình nội dung này, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, các chủ trương tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, xác định thành phố là trung tâm năng lượng, trung tâm công nghiệp năng lượng lớn của cả nước. Đây là định hướng dựa trên lợi thế về không gian biển, quy mô đất đai và phụ tải của thành phố.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh trao đổi tại hội trường sáng 30/10.

Theo tính toán của Sở Công Thương, công suất tiêu thụ điện cực đại hiện nay của thành phố là 9.617 MW. Nếu không phát sinh nhu cầu đột biến, đến năm 2030, nhu cầu điện có thể đạt 18.000 MW, trong khi các nguồn phát điện hiện có chỉ đạt hơn 4.000 MW.

Trong chương trình làm việc giữa Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Công Thương mới đây, hai bên đã thống nhất nguyên tắc thành phố cần tăng cường thu hút đầu tư để chủ động nguồn năng lượng, trong đó ưu tiên hàng đầu là năng lượng sạch. Bên cạnh phát huy lợi thế điện mặt trời, điện gió ngoài khơi được xác định là một hướng phát triển có tiềm năng. Thành phố đã làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương và trước mắt nghiên cứu bổ sung 7.500 MW điện gió vào Quy hoạch điện VIII.

Đối với phần công suất còn lại, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất giao các cơ quan liên quan nghiên cứu một quy hoạch riêng, nhằm phát huy lợi thế địa phương, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng và an ninh năng lượng phục vụ phát triển.

Khu thương mại tự do hướng đến cơ chế đầu tư thông thoáng

Với nội dung khu thương mại tự do, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết dự thảo Nghị quyết quy định về khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp trên địa bàn, trình HĐND được xây dựng nhằm cụ thể hóa thẩm quyền Quốc hội giao cho TP. Hồ Chí Minh trong việc ban hành cơ chế liên quan đến mô hình này.

Theo Giám đốc Sở Công Thương, quá trình xây dựng dự thảo được nghiên cứu thận trọng, có tham chiếu quy định tại Nghị định 378 của Chính phủ về khu thương mại tự do. Dự thảo của thành phố được thiết kế theo hướng mở hơn, nhằm đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Các cơ chế được đề cập gồm thuế, hải quan, thu hút chuyên gia và lao động nước ngoài, cùng những điều kiện về sinh hoạt.

Về hiệu quả kỳ vọng, ông Vũ cho biết nếu khu thương mại tự do sớm đi vào hoạt động, thành phố có thể thu hút khoảng 300.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng. Khi các nhà đầu tư thứ cấp tham gia, một số nghiên cứu độc lập dự báo mô hình này có thể đóng góp thêm từ 1,5% đến 2% GRDP cho thành phố trong quá trình hoạt động.

Đối với góp ý về việc tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia hệ sinh thái cung ứng của khu thương mại tự do, cũng như các tiêu chí đo lường thời gian thông quan và cơ chế thuế, hải quan, ông Vũ cho biết sẽ tiếp thu trong quá trình triển khai.

Trước ý kiến đề nghị xác định cụ thể cơ quan vận hành khu thương mại tự do ngay trong nghị quyết, ông Vũ cho biết thẩm quyền quyết định cơ quan vận hành thuộc Chủ tịch UBND thành phố. HĐND thành phố quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của mình; việc phân công cơ quan vận hành do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sẽ trình chính sách hỗ trợ di dời cơ sở công nghiệp

Về chính sách di dời các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết định hướng này đã được đặt ra trong quy hoạch thành phố. Theo đó, thành phố tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp, tiếp tục xác định công nghiệp là một trụ cột quan trọng và bố trí khoảng 55.000 ha đất cho phát triển công nghiệp.

Ông Vũ dẫn nghiên cứu của các đơn vị tư vấn quốc tế và bài học từ dịch bệnh để nhấn mạnh vai trò của năng lực tự chủ sản xuất công nghiệp đối với bảo đảm an ninh và tạo động lực tăng trưởng bền vững. Theo định hướng quy hoạch, các khu công nghiệp nằm bên trong Vành đai 3 hoặc những khu chưa triển khai đã được điều chỉnh ra bên ngoài.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, dự kiến tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 12/2026, Sở Công Thương phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trình HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp.