Khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho nhóm đối tượng đặc thù

Dự lễ khai giảng có Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 (Bộ Công an); đại diện Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cùng cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường.

Lãnh đạo Cục C11 tặng hoa cho đại diện Ban Giám hiệu trường. Ảnh: Minh Minh

Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu về định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Nhà trường công bố quyết định mở lớp và kế hoạch đào tạo khóa I dành cho nhóm đối tượng đặc thù.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 nhấn mạnh, việc tổ chức khóa đào tạo có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và người tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện, học nghề không chỉ giúp người học có thêm kiến thức, kỹ năng mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống, chăm lo gia đình và đóng góp cho xã hội.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Minh

Để chương trình đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục C11 đề nghị nhà trường chú trọng đào tạo thực hành, bảo đảm an toàn, đánh giá đúng năng lực người học; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học viên khi bắt đầu công việc.

Cục trưởng C11 tặng quà cho các học viên khóa I có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Minh

Đối với chính sách hỗ trợ học nghề, Trung tướng Trần Văn Thiện yêu cầu nhà trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn đầy đủ, thực hiện công khai, kịp thời các chế độ dành cho học viên đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, Công an các địa phương, chính quyền, đoàn thể và gia đình cần tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có việc làm và ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham quan gian hàng sử dụng công nghệ trong cắt gọt kim loại của khoa Cơ khí chế tạo. Ảnh: Thanh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đặng An Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ cho biết, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm học viên sau khi hoàn thành chương trình có đủ kỹ năng nghề để tìm kiếm việc làm.

Theo đó, nhà trường sẽ bố trí đội ngũ giáo viên có chuyên môn, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thực hành và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.

Đặc biệt, ngay từ khi học viên tham gia khóa học, nhà trường sẽ tìm hiểu nguyện vọng nghề nghiệp, xây dựng hồ sơ năng lực, kết nối với các đơn vị tuyển dụng phù hợp. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên tiếp tục được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ trong giai đoạn đầu đi làm.

Em Nguyễn Văn Phú (ngoài cùng bên phải) chăm chú nghe thầy giáo hướng dẫn thành phần thiết bị điện. Ảnh: Thanh Hòa

Tại lễ khai giảng, em Nguyễn Văn Phú, học viên nghề Điện công nghiệp, từng thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị phòng cháy, chữa cháy ở Đông Anh, cho biết sau khi hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 2-2026, em được Công an địa phương và nhà trường tư vấn lựa chọn nghề phù hợp.

Phú bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, nỗ lực học tập để có tay nghề và tìm được việc làm ổn định.

Đại diện nhóm học viên tái hòa nhập cộng đồng cũng chia sẻ những khó khăn khi trở về địa phương, nhất là trong tìm kiếm việc làm do thiếu kỹ năng nghề. Việc được hỗ trợ học nghề, kết nối tuyển dụng là cơ hội để họ từng bước ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp và giải quyết việc làm.

Sau lễ khai giảng, các đại biểu đã tham quan mô hình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gắn với dịch vụ sửa chữa ô tô điện VinFast; tư vấn hướng nghiệp và tiếp nhận hồ sơ nhập học.