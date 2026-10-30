Giữ nghề truyền thống quê hương

Tháng 9/1982, ông Hồ Minh Trong nhập ngũ, được huấn luyện tại một đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Sau thời gian huấn luyện, ông được cử đi học quân y rồi trở về công tác tại đơn vị. Vì hoàn cảnh gia đình, ông xin phục viên, trở về quê làm việc trong ngành y tế. Ông từng đảm nhiệm cương vị Trưởng trạm Y tế xã Gio Việt (cũ).

Sau khi nghỉ hưu, ông lựa chọn phát triển kinh tế gia đình bằng nghề chế biến nước mắm truyền thống, gắn bó lâu đời với quê hương vùng biển. Những ngày đầu khởi nghiệp, cơ sở sản xuất còn khiêm tốn, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương. Không bằng lòng với quy mô hiện có, ông Trong chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn do các cấp, ngành, địa phương tổ chức để nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất.

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm mô hình chế biến nước mắm của cựu chiến binh Hồ Minh Trong - Ảnh: Nh.V

Từ những bước đi ban đầu, ông từng bước mở rộng quy mô cơ sở, chuẩn hóa quy trình chế biến, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo tiền đề vững chắc cho việc gìn giữ và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống theo hướng bền vững.

Hiện nay, cơ sở nước mắm Hồng Gái của gia đình ông được đầu tư 8 bể ủ, với sức chứa từ 30-35 tấn. Mỗi năm, cơ sở cung ứng ra thị trường khoảng 5.000-7.000 lít nước mắm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đặc biệt, tháng 12/2024, sản phẩm nước mắm Hồng Gái được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng tầm sản phẩm truyền thống của địa phương.

Từ lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có, gia đình ông luôn chú trọng giữ gìn chất lượng, từng bước khẳng định uy tín của thương hiệu. Đến nay, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn vươn tới nhiều thị trường lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Ông Hồ Minh Trong chia sẻ: Để tạo nên sản phẩm nước mắm thơm ngon, bảo đảm chất lượng, cơ sở luôn đặt khâu lựa chọn nguyên liệu lên hàng đầu. Nguồn cá được sử dụng là cá biển tươi chủ yếu là cá cơm và cá nục do ngư dân địa phương đánh bắt. Sau khi lựa chọn kỹ, bảm đảo độ tươi, sạch, cá được trộn với muối biển theo tỉ lệ phù hợp và đưa vào ủ theo phương pháp truyền thống trong thời gian từ 18-24 tháng để tạo nên hương vị đậm đà, đặc trưng của vùng biển quê hương.

Ngoài phương pháp chế biến truyền thống, cơ sở còn chú trọng bảo đảm vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn sản xuất. Đặc biệt, sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu hay phụ gia, nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

Đối với gia đình ông Hồ Minh Trong, nghề làm nước mắm không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn là trách nhiệm gìn giữ giá trị truyền thống của quê hương vùng biển. Tận dụng nguồn hải sản sẵn có tại địa phương, kết hợp với phương pháp chế biến thủ công, gia đình ông đã tạo ra những sản phẩm mang đậm hương vị biển quê nhà, góp phần bảo tồn nghề truyền thống và đưa những giá trị ẩm thực đặc trưng của quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Hồ Minh Trong còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia hoạt động an sinh xã hội và đóng góp các nguồn quỹ nhân ái, nghĩa tình vì cộng đồng tại địa phương. Với ông, giá trị của thành quả lao động là nâng cao đời sống gia đình và tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với xã hội.

Dù sản phẩm có đầu ra ổn định, nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh, song cơ sở nước mắm Hồng Gái vẫn gặp khó khăn về mặt bằng sản xuất. Hiện hoạt động chế biến chủ yếu được tổ chức trong khuôn viên gia đình, khiến việc mở rộng quy mô còn hạn chế. Trong khi đó, yêu cầu bảo đảm vệ sinh, môi trường và điều kiện sản xuất ngày càng đặt ra cao hơn.

Thương hiệu nước mắm Hồng Gái ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng - Ảnh: Nh.V

Ông Hồ Minh Trong bày tỏ: Nguyện vọng của chúng tôi là được địa phương tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng phù hợp để mở rộng cơ sở, từng bước tham gia mô hình làng nghề để vừa nâng cao năng lực sản xuất, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Chúng tôi cũng mong tổ chức hội cựu chiến binh và chính quyền địa phương tăng cường quảng bá, hỗ trợ kết nối thị trường để sản phẩm nước mắm Hồng Gái và nông sản sạch của địa phương ngày được tiếp cận đến nhiều người tiêu dùng hơn.

Đánh giá về mô hình này, ông Trần Viết Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cửa Việt cho biết: Cựu chiến binh Hồ Minh Trong là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Từ lợi thế sẵn có của vùng biển, ông đã chủ động tìm hướng đi phù hợp, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó và nhạy bén với nhu cầu thị trường. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn góp phần cổ vũ, động viên hội viên cựu chiến binh thi đua lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.