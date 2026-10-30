Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xử lý các vấn đề vướng mắc

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 30/10 cho biết: Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa đồng chủ trì buổi làm việc trao đổi về việc phối hợp trong quản lý nhà nước ngày 29/10 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiều lĩnh vực công tác liên kết chặt chẽ trong nền kinh tế. Hội nghị hôm nay là dịp để hai Bộ trưởng trực tiếp thống nhất về mặt chủ trương, tạo cơ sở cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị tác nghiệp của hai Bộ triển khai thực hiện việc phối hợp trong quản lý nhà nước.

Bộ trưởng nêu ba nội dung trọng tâm mà hai bên cần trao đổi gồm lĩnh vực năng lượng; quản lý nhà nước về môi trường; phối hợp trong xuất nhập khẩu và quản lý ngoại thương. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

“Tin tưởng rằng với tinh thần đồng hành đó, hai Bộ sẽ tiếp tục duy trì sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng trao đổi, làm rõ các vấn đề mà phía Bộ Công Thương kiến nghị. Trong đó, đại diện Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã báo cáo tổng thể các đề nghị của Bộ Công Thương tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Về lĩnh vực điện, tập trung vào việc điều tiết liên hồ chứa, yêu cầu cấp nước hạ du, bảo đảm dòng chảy tối thiểu gắn với an ninh cung ứng điện, cùng các quy định về nhiệt độ nước thải làm mát và lộ trình nâng cấp thiết bị xử lý khí thải tại các nhà máy điện.

Cùng đó, phương án sắp xếp, xử lý trụ sở và nhà đất của đơn vị địa chất, khoáng sản tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, quản lý xuất nhập khẩu, bao gồm hoạt động xuất khẩu gạo, điều hành hạn ngạch thuế quan mặt hàng đường, muối và rà soát danh mục phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, nhiều vấn đề hai Bộ nêu "không phải là khó" và có thể xử lý sớm. Do đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên phối hợp, cùng thống nhất tháo gỡ, xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với các đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Hai Bộ thống nhất chủ trương phối hợp, giao các cục, vụ và đơn vị liên quan làm đầu mối trao đổi, xử lý các vấn đề đã nêu.