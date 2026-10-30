100 ngày gỡ điểm nghẽn, Tây Ninh kỳ vọng điều gì?

Người dân được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, tiện ích số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và tạo ra giá trị thực chất, tỉnh Tây Ninh đã chủ động nhận diện rõ những hạn chế nội tại, từ đó ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm dồn lực tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" về hạ tầng, dữ liệu, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.

Tây Ninh xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, chính quyền tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận nhiều rào cản đang ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và hiệu quả chuyển đổi.

Đánh giá thực trạng về công tác chuyển đổi số của tỉnh, bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, tỉnh Tây Ninh đã xác định chuyển đổi số không phải là tin học hóa quy trình cũ mà là quá trình tái cấu trúc vận hành của hệ thống. Tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, từ cung cấp dịch vụ theo đơn yêu cầu sang phục vụ chủ động...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn đối mặt với những điểm nghẽn chủ yếu: nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đồng đều; kỹ năng số và năng lực quản trị của một bộ phận cán bộ cần tiếp tục nâng lên; dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa thật sự “đủ, sạch, sống”; quy trình cập nhật và cơ chế chia sẻ dữ liệu còn cần hoàn thiện; sự phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu, nền tảng, an toàn thông tin làm nền móng.

Cùng chung quan điểm chỉ đạo hành động, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, là phương thức phát triển mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài... Chuyển đổi số phải tạo ra chuyển biến rõ nét, được đo lường bằng chất lượng quản trị, năng suất lao động và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Điều cần thiết là cùng xác định đúng những vấn đề địa phương, doanh nghiệp vướng mắc để lựa chọn giải pháp có năng lực giải quyết; thử nghiệm nghiêm túc, đặt hàng hiệu quả, thí điểm thành công và nhân rộng mạnh mẽ.

Hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 3539/KH-UBND ngày 24/7/2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ rõ ràng với thời hạn và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Qua triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày, Tây Ninh đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực trọng tâm như: Thực hiện rà soát danh sách các thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ cao, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp hoàn thành đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình đối với 5/8 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 62,5%), góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đồng thời, tỉnh đã tham mưu ban hành Công văn số 17163/UBND-TTPVHCC ngày 17/9/2026 tổng hợp các khó khăn, vướng mắc gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phối hợp tháo gỡ.

Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp nhu cầu, cấu hình máy tính trình đề xuất mua sắm, nâng cấp, hướng tới mục tiêu đến ngày 30/11/2026 bảo đảm 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công và cán bộ liên quan được trang bị đầy đủ thiết bị đạt chuẩn. Các hệ thống thông tin nội bộ được trang bị phần mềm chống virus, phòng chống mã độc tập trung và đã được Công an tỉnh phê duyệt cấp độ 1 về an toàn hệ thống thông tin.

Tỉnh cũng đề ra mục tiêu chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức thông qua các khóa tập huấn về an ninh mạng, dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Bình dân học vụ số. Đồng thời, tích cực triển khai chế độ hỗ trợ nhân lực chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 10,3% cùng vị trí thứ 9 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) là minh chứng rõ nét trong chuyển đổi tư duy của Tây Ninh. Bằng việc dồn lực xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, Tây Ninh đang từng bước xây dựng một chính quyền số hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng và kỳ vọng của người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.