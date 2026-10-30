Biểu tình lan rộng khắp châu Âu và hệ lụy

Trước áp lực giám sát tài sản ở nước ngoài, lo ngại về thuế và nhu cầu đi lại quốc tế linh hoạt, ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc đang cân nhắc từ bỏ quốc tịch để tìm kiếm hộ chiếu và quyền cư trú tại các quốc gia khác…