Biểu tình lan rộng khắp châu Âu và hệ lụy
Làn sóng biểu tình tại nhiều quốc gia châu Âu phản ánh những bất mãn khác nhau, từ chi phí sinh hoạt, nhà ở, giáo dục đến chất lượng dịch vụ công và niềm tin vào chính sách. Dù không hình thành một phong trào , nhưng những diễn biến này đang đặt ra thách thức đối với các chính phủ: vừa bảo đảm trật tự, vừa giải quyết những nguyên nhân tích tụ trong xã hội để duy trì ổn định lâu dài.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/bieu-tinh-lan-rong-khap-chau-au-va-he-luy/7513.html