Cận cảnh giải cứu cầu ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

Clip: Cận cảnh quá trình đưa nhịp cầu chữ S bị sà lan đâm lệch về vị trí cũ.

Sáng 30/10, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau﻿) phối hợp với đơn vị thi công triển khai phương án khắc phục sự cố nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) bị sà lan va chạm, làm xê dịch khỏi vị trí ban đầu 70 cm hôm 26/10.

Từ khoảng 5h, sà lan cùng tàu kéo, đẩy, hàng chục nhân công và các thiết bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường để tham gia khắc phục sự cố lệch nhịp cầu.

Trước khi tiến hành căn chỉnh nhịp cầu, đơn vị thi công thực hiện tháo dỡ khe co giãn mặt cầu, đưa sà lan và tàu kéo, đẩy để nâng và dịch chuyển dầm cầu.

Theo phương án thi công, sà lan được điều chỉnh độ nổi bằng cách bơm nước﻿ vào khoang chứa để hạ thấp thân sà lan, sau đó hệ thống trụ nâng được đưa vào gầm, khi đã cố định nước sẽ được bơm ra để sà lan nổi dần và đẩy dầm cầu lên.

Sau khi sà lan﻿ được định vị và neo giữ ổn định, nước được bơm ra ngoài để sà lan nổi dần, kết hợp với hệ thống thanh thép chịu lực nhằm nâng nhịp cầu lên, sau đó tàu kéo và đẩy tham gia vào quá trình kéo đẩy để dịch chuyển dầm cầu lại vị trí ban đầu.

Tàu kéo, đẩy phối hợp kéo, đẩy dầm cầu bị xô lệch.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức điều tiết, tạm thời ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực cầu chữ S. Phạm vi kiểm soát được bố trí cách cầu khoảng 200 m về phía hạ lưu và 300 m về phía thượng lưu.

Sau hơn 3 giờ triển khai, đến khoảng 8h cùng ngày, quá trình nâng, kéo kết thúc, dầm cầu bị xô lệch đã được đưa về vị trí ban đầu. Toàn bộ chi phí khắc phục hư hỏng cầu chữ S do chủ sà lan gây sự cố chi trả.

Trong quá trình thi công, đông đảo người dân sinh sống hai bên bờ cầu tập trung theo dõi việc căn chỉnh nhịp cầu trở lại vị trí ban đầu. Chiều 26/10, sà lan chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70 cm.

Ông Lê Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi - cho biết dự kiến trong chiều 30/10, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tổ chức thử tải cầu. Nếu kết quả kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn khai thác, địa phương quyết định thời điểm đưa cầu trở lại khai thác phục vụ người dân.