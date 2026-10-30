Chạy nước rút về đích tăng trưởng

Đẩy mạnh sản xuất, đầu tư và tiêu dùng

Trong 9 tháng, GDP của cả nước ước tăng 9,01%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mức tăng trưởng của quý III đã tiệm cận 2 con số, phản ánh đà tăng tốc của nền kinh tế. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục nỗ lực trong quý IV. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên của cả năm, theo tính toán của Cục Thống kê, GDP quý IV cần tăng khoảng 12,5%. Đây là nhiệm vụ có nhiều thách thức, đòi hỏi các động lực sản xuất, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục được phát huy và phát huy các động lực tăng trưởng mới.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5% để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh minh hoạ

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thúc đẩy mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và du lịch cuối năm; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát huy các động lực tăng trưởng mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được yêu cầu hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực và xác định rõ phần còn thiếu so với kế hoạch để xây dựng giải pháp cho quý IV.

Đối với đầu tư công, theo tính toán của Chính phủ, nếu giải ngân hết 100% vốn kế hoạch trong quý IV, kết quả này sẽ đóng góp 2,5% vào tăng trưởng của quý cuối cùng của năm và 1,7% vào tăng trưởng cả năm. Vì thế, giải ngân vốn đầu tư công là động lực rất quan trọng, cần được tập trung thúc đẩy với nỗ lực cao nhất.

Theo các chuyên gia, quý IV là mùa mua sắm cao điểm cuối năm; doanh số trên các sàn thương mại điện tử tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao (tăng hơn 44% trong 9 tháng). Xuất nhập khẩu cần tiếp tục tận dụng lực kéo từ các thị trường lớn đồng thời đối diện với áp lực từ biến động thương mại toàn cầu và chi phí đầu vào.

Đầu tư tiếp tục là động lực đáng chú ý. Vốn FDI thực hiện trong 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm qua. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 1-10-2026 là 644.013 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện vẫn còn hơn 35% kế hoạch vốn năm 2026 cần được đưa vào nền kinh tế.

“Đầu tư công và FDI tiếp tục là 2 động lực quan trọng của tăng trưởng GDP. Các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là công trình tăng cường kết nối, nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đánh giá.

Đối với xuất khẩu, ông Bùi Minh Giáp cho rằng cần chú trọng giá trị thu về thay vì chỉ tập trung vào số lượng hàng hóa bán ra. Các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn hàng hóa. Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng, gắn tăng kim ngạch với gia tăng giá trị nội địa và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và giao nhiệm vụ quý IV-2026 cho các đơn vị, Bộ Công Thương yêu cầu tận dụng tối đa các đợt cao điểm mua sắm cuối năm và chương trình: Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) 2026; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn triển khai chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, hỗ trợ phí vận chuyển và thanh toán. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chủ động chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Ảnh minh hoạ

Với hoạt động xuất khẩu, Bộ Công Thương tập trung kiểm soát xuất xứ hàng hóa, nâng cao hiệu quả tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời mở rộng thị trường tại Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và các thị trường Halal.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, việc cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, gắn với cơ chế cảnh báo rủi ro và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, là cơ sở để Bộ Công Thương chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung nguồn lực cho các chỉ tiêu còn khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng phát triển cho năm 2027.

Bộ Tài chính cũng đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường, chi phí tuân thủ cũng như thủ tục gia nhập và rút lui khỏi thị trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành trong năm 2026.

Không chỉ các bộ ngành, nhiều tỉnh, thành được giao mức tăng trưởng quý IV rất cao.

Đối với Hà Nội, để cả năm tăng trưởng 11%, trong quý IV-2026, thảnh phố phải đạt mức tăng trưởng 16,55%. Đến nay, nhiều chỉ số kinh tế của Hà Nội đã đạt tín hiệu tích cực. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý 10 tháng năm 2026 đạt 127.959 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 ước đạt 19.990 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán cả năm; thu hút đầu tư nước ngoài đến đầu tháng 10 tương đương 90,4% chỉ tiêu kế hoạch; giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong 9 tháng ước đạt 22,85% GRDP, chưa bao gồm đóng góp của đổi mới sáng tạo; kinh tế số đạt 16,7% GRDP, tăng 13,25% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn nước rút của năm, thành phố Hà Nội tập trung 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo bứt phá tăng trưởng những tháng cuối năm như: Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù... để huy động nguồn lực, kiến tạo phát triển. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, thành phố sẽ tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án động lực; sẵn sàng điều chuyển vốn một cách linh hoạt, đồng thời đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm như đường vành đai, đường sắt đô thị, các dự án cầu bắc qua sông Hồng…

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công để có thể đạt mức tăng trưởng 13,2% trong quý IV, đưa tăng trưởng GRDP cả năm đạt mục tiêu đề ra là 10,2%. Ở nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công và chuyển đổi số để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Một tín hiệu tích cực trong “bức tranh” tăng trưởng GRDP của các địa phương trong 9 tháng năm 2026, đó là có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 2 con số. Trong quý IV, chặng “nước rút” về đích, đang nhận được sự quyết tâm của các bộ, ban, ngành, địa phương, phấn đấu đạt kết cả cao nhất những mục tiêu đề ra.