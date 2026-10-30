Đòn bẩy khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp Đà Nẵng

Trong 3 ngày từ 28/10- 30/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo chương trình khuyến công năm 2026.

Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị của các đơn vị là 7,32 tỷ đồng, trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ gần 3,49 tỷ đồng, còn lại gần 3,84 tỷ đồng là vốn đối ứng của doanh nghiệp.