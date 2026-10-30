Nhạy bén phát triển cây trồng mới

Cán bộ chuyên môn xã Cồn Tiên thăm mô hình trồng chuối bàn tay Phật của gia đình anh Võ Quang Huy - Ảnh: K.S

Hướng đi khác biệt

Từng kinh doanh hoa lan hồ điệp và cây cảnh nhiều năm tại phường Nam Đông Hà nên anh Võ Quang Huy nhạy bén với nhu cầu thị trường. Năm 2023, sau thời gian dài tìm hiểu kỹ thuật, anh quyết định nhập giống chuối bàn tay Phật từ Thái Lan về trồng thử nghiệm trên diện tích 200m². Nhờ chú trọng chất lượng và thực hiện chính sách bán hàng uy tín, các đợt cây giống của anh ươm ra đến đâu đều được khách hàng khắp nơi đặt mua hết đến đó.

Anh Huy chia sẻ: “Tôi bán kèm gói hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho người mua. Mỗi cây giống bán ra với giá 300 nghìn đồng bao gồm cả phí vận chuyển, hướng dẫn cách trồng chi tiết. Nếu cây chết hoặc phát triển kém, tôi đổi ngay cây mới mà không thu thêm chi phí”.

Anh Võ Quang Huy kiểm tra bắp chuối bàn tay Phật chuẩn ra bói tại vườn - Ảnh: K.S

Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn, đầu năm 2026, anh Huy quyết định mở rộng diện tích lên 3.000m² để trồng 500 gốc chuối bàn tay Phật. Nhờ khí hậu phù hợp cùng chất đất đỏ Cồn Tiên giàu dinh dưỡng, các giống cây mới anh đưa về nhanh chóng bén rễ và phát triển xanh tốt. Toàn bộ diện tích được anh chăm sóc theo phương pháp hữu cơ hoàn toàn, tận dụng phân gà, phân bò, vỏ trái cây ủ vi sinh và tự chế thuốc trừ sâu sinh học nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng.

Đến nay, vườn chuối đã cho ra quả bói và mọc nhiều mầm cây. Anh Huy liên tục tách mầm để cung ứng giống cho các nông hộ. Anh cho biết, sắp tới, mỗi buồng chuối anh chỉ giữ lại từ 7-9 nải để tập trung dinh dưỡng. Chuối bàn tay Phật khi chín có màu vàng tươi đẹp mắt, các quả xếp đều đặn như bàn tay Phật, vị ngọt đậm đà. Dự kiến cuối tháng 9 âm lịch, vườn sẽ trổ bắp đồng loạt, kịp thu hoạch phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Anh Võ Quang Huy nhân giống và chăm sóc mầm chuối để cung ứng ra thị trường - Ảnh: K.S

Bên cạnh chuối bàn tay Phật, anh Huy còn trồng thử nghiệm giống chuối Xiêm lùn cao khoảng 1,5m có khả năng chống chịu lụt bão tốt, cùng các loại cây dài ngày như tre sangmon, sangrai và dừa xiêm Mã Lai có nguồn gốc từ Thái Lan. Việc lấy ngắn nuôi dài từ cây chuối giúp anh duy trì nguồn thu nhập ổn định để đầu tư cho các mô hình dài hạn.

Mở rộng quy mô canh tác

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng chuối hữu cơ giúp anh Huy tự tin lập kế hoạch phát triển quy mô lớn hơn. Hiện, anh đang tìm kiếm quỹ đất khoảng 5-7ha để xây dựng trang trại chuyên canh kết hợp sản xuất giống và bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Vườn chuối bàn tay Phật phát triển xanh tốt nhờ trồng theo quy trình hữu cơ - Ảnh: K.S

Nói về định hướng sắp tới, anh Huy chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là phát triển mô hình trồng chuối thương mại bài bản, trong đó lựa chọn thêm giống chuối Laba để canh tác quy mô lớn sau dịp Tết Nguyên đán. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp cây giống cho bà con trong vùng cùng làm. Khí hậu và chất đất đỏ Cồn Tiên rất phù hợp cho các loại cây ăn quả, nếu nắm chắc kỹ thuật và điều chỉnh cách trồng phù hợp, cây chuối sẽ mang lại nguồn thu nhập rất cao”.

Mô hình cây trồng mới này thu hút sự quan tâm của chính quyền và người dân địa phương. Đổi mới tư duy sản xuất, chuyển từ canh tác truyền thống sang các loại cây thương phẩm giá trị cao đang trở thành hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp địa phương.

Anh Võ Quang Huy (bên phải) giới thiệu mô hình trồng tre sangmon thử nghiệm với cán bộ địa phương - Ảnh: K.S

Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cồn Tiên Lê Phước Hiếu cho hay: “Xã Cồn Tiên từng có một số mô hình trồng chuối mật mốc, chuối lùn, tuy nhiên mô hình chuối bàn tay Phật của gia đình anh Huy khá mới lạ. Nhờ lợi thế đất đỏ Cồn Tiên phù hợp cùng sự đầu tư bài bản, cây phát triển rất tốt, khác hẳn các mô hình thông thường. Đối với đề xuất mở rộng quy mô, nếu chủ mô hình chứng minh được năng lực tài chính và lựa chọn vị trí đất phù hợp quy hoạch, xã sẽ hỗ trợ tối đa các thủ tục thẩm định, lập dự án thuê đất dài hạn theo đúng quy định”.

Doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm từ cây cảnh, hoa lan hồ điệp Đà Lạt và các giống cây mới cho thấy hiệu quả tư duy dám nghĩ, dám làm của anh Võ Quang Huy. Động lực từ chính quyền địa phương giúp những nông dân nhiệt huyết tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế vùng đất Cồn Tiên.