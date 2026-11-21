Mới đây, trong buổi phỏng vấn quảng bá phim Trại giam hạnh phúc, diễn viên Lương Thế Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về việc lựa chọn kịch bản. Nam diễn viên cho biết: "Khi nhận phim mình phải thực sự thích nhân vật đó, dù giá cát-xê cao mà không thích thì cũng không nhận". Phát ngôn này phần nào cho thấy cách anh nhìn nhận công việc diễn xuất sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật. Với Lương Thế Thành, thù lao không phải yếu tố duy nhất quyết định việc tham gia một dự án, bởi sự đồng cảm với nhân vật và cảm hứng khi làm nghề mới là điều quan trọng.

Quan điểm ấy cũng phần nào lý giải hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của nam diễn viên. Sinh năm 1982 tại Tiền Giang, Lương Thế Thành tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình. Anh từng góp mặt trong Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Cổng mặt trời, Lối sống sai lầm và Cát đỏ. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh thường được giao những nhân vật hiền lành, chính trực, giàu tình cảm.

Lương Thế Thành chia sẻ quan điểm làm nghề khi quảng bá phim Trại giam hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Lương Thế Thành không muốn bản thân mãi gắn với một hình tượng quen thuộc. Trong những năm gần đây, nam diễn viên chủ động thử sức với các dạng nhân vật có tính cách và tâm lý phức tạp. Đặc biệt, vai diễn trong Bóng ma hạnh phúc mang đến hình ảnh người chồng phản bội, trái ngược với những nhân vật chính diện từng làm nên tên tuổi của anh. Đây cũng là cơ hội để nam diễn viên chứng minh khả năng biến hóa trước những thử thách mới.

Đến Trại giam hạnh phúc, Lương Thế Thành tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành Long Đầu Bò. Nhân vật có ngoại hình gai góc, tính cách tàn nhẫn, đòi hỏi nam diễn viên phải thay đổi đáng kể về diện mạo và cách thể hiện. Anh chấp nhận cạo trọc đầu, hóa trang hình xăm từ cổ đến chân để phù hợp với hình tượng. Sự đầu tư này cho thấy tinh thần nghiêm túc của Lương Thế Thành khi tiếp cận một vai diễn, đồng thời phản ánh mong muốn vượt khỏi vùng an toàn sau nhiều năm làm nghề.

Thực tế, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Thế Thành đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Tuy nhiên, thay vì tận dụng sự quen thuộc để liên tục xuất hiện trên màn ảnh, anh chú trọng đến chất lượng và màu sắc của từng nhân vật. Việc cân nhắc kịch bản trước khi nhận lời tham gia cũng giúp nam diễn viên có sự chuẩn bị tốt hơn về tâm lý, thời gian và cách tiếp cận vai diễn. Với anh, mỗi dự án không đơn thuần là một công việc mà còn là cơ hội để trải nghiệm, khám phá những khía cạnh mới trong khả năng diễn xuất.

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, cuộc sống riêng của Lương Thế Thành cũng nhận được nhiều thiện cảm. Anh kết hôn với diễn viên Thúy Diễm vào năm 2016 sau thời gian tìm hiểu và hợp tác trong các dự án phim. Cặp đôi đón con trai đầu lòng Bảo Bảo vào năm 2018. Sau 10 năm chung sống, gia đình tiếp tục chào đón thành viên mới là con gái Rosie vào tháng 10/2026.

Lương Thế Thành gây chú ý với tạo hình Long Đầu Bò gai góc.

Đáng chú ý, khi bà xã mang thai con thứ hai, Lương Thế Thành chủ động hạn chế nhận phim để dành thời gian chăm sóc vợ. Sau khi con gái chào đời, anh tiếp tục san sẻ việc chăm con, hỗ trợ Thúy Diễm trong giai đoạn đầu làm mẹ lần thứ hai. Những khoảnh khắc đời thường của gia đình thường xuyên được cả hai chia sẻ, cho thấy sự gắn bó và đồng hành trong cuộc sống.

Nhìn lại hành trình của Lương Thế Thành, lựa chọn chỉ nhận những vai diễn thực sự yêu thích không đơn thuần là một quan điểm nghề nghiệp. Đó còn là cách nam diễn viên giữ được cảm hứng sáng tạo, sự nghiêm túc và trách nhiệm với từng nhân vật. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn sẵn sàng thay đổi hình tượng, thử thách bản thân và dành thời gian cho gia đình. Có lẽ, chính sự kiên định với những giá trị mình theo đuổi đã giúp Lương Thế Thành duy trì sức hút trong lòng khán giả.