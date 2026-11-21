Sơ khảo 2 Tiếng hát Hà Nội – Cuộc đua vào bán kết
Tại vòng sơ khảo 2 cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026, các thí sinh đang tranh tài để giành quyền vào bán kết. Có giọng ca gây ấn tượng bằng nội lực và kỹ thuật, có thí sinh chọn cách thể hiện để làm nổi bật màu giọng riêng. Đặc biệt, vòng thi năm nay còn có sự góp mặt của những thí sinh nước ngoài. Vòng sơ khảo 2 tiếp tục đến hết ngày 22/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/so-khao-2-tieng-hat-ha-noi-cuoc-dua-vao-ban-ket-246261121192756443.htm