Vừa hoàn thành phần thi tại vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026", thí sinh người Trung Quốc Mao Gia Lạc (Mao Jia Le) đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Trở lại cuộc thi sau khi từng lọt vào Chung kết dòng nhạc nhẹ và nhận giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội” năm 2025, chàng sinh viên Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội mang đến ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” với mong muốn gửi gắm tình yêu dành cho thành phố mình đã gắn bó hơn hai năm qua.