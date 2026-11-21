Theo Variety, Disney đang lên kế hoạch thực hiện phần tiếp theo của loạt phim Home Alone. Tuy nhiên, dự án hiện mới ở giai đoạn phát triển ban đầu. Macaulay Culkin - ngôi sao của 2 phần phim đầu tiên - sẽ hợp tác với Seth Rogen và Evan Goldberg trong khâu viết kịch bản. Bộ đôi này đồng thời tham gia sản xuất thông qua công ty Point Grey.

Hiện, nội dung phim và danh sách diễn viên chưa được công bố. Disney cũng từ chối bình luận về thông tin trên.

Ra mắt năm 1990, Home Alone là một trong những bộ phim hài Giáng sinh nổi tiếng của Hollywood. Tác phẩm xoay quanh Kevin McCallister - cậu bé 8 tuổi do Macaulay Culkin thủ vai. Sau một đêm căng thẳng chuẩn bị cho chuyến nghỉ lễ, Kevin ước mình không bao giờ phải gặp lại gia đình. Điều bất ngờ xảy ra khi cả nhà vô tình bỏ quên cậu ở nhà trong lúc ra sân bay.

Disney được cho là lên kế hoạch thực hiện phần 3 của loạt phim Home Alone. Ảnh: IMDb.

Từ một cậu bé thường xuyên bị xem nhẹ trong gia đình, Kevin buộc phải tự xoay xở khi ở nhà một mình. Cuộc sống của cậu càng trở nên hỗn loạn khi 2 tên trộm vụng về là Harry và Marv - được gọi là Băng Cướp Ướt - tìm cách đột nhập căn nhà. Kevin sau đó sử dụng hàng loạt chiếc bẫy tinh quái để chống lại chúng.

Bộ phim do Chris Columbus đạo diễn, John Hughes viết kịch bản. Ngoài Culkin, tác phẩm còn có sự tham gia của Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard và Robert Blossom.

Home Alone 2: Lost in New York ra mắt năm 1992. Phần phim tiếp tục có sự góp mặt của Culkin trong vai Kevin, nhưng chuyển bối cảnh từ ngôi nhà sang thành phố New York. Nội dung vẫn khai thác tình huống cậu bé bị lạc khỏi gia đình và phải đối phó với những tên trộm quen thuộc.