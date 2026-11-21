- Từng tham gia Tiếng hát Hà Nội năm 2025 và nhận giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội”, điều gì khiến bạn quyết định trở lại cuộc thi năm nay?

- Tôi từng có 6 năm học thanh nhạc và tham gia các hoạt động âm nhạc tại Trung Quốc. Khi sang Việt Nam du học, tôi được giảng viên trong khoa giới thiệu về Tiếng hát Hà Nội vào năm trước. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để được trở lại với sân khấu, thử sức trong một môi trường mới và tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích ca hát.

Thí sinh người Trung Quốc Mao Gia Lạc tại vòng Sơ khảo Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: HNM

Tôi rất vui và bất ngờ khi năm 2025 được lọt vào vòng Chung kết dòng nhạc nhẹ và nhận giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội”. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Trải nghiệm ấy để lại nhiều kỷ niệm đẹp, giúp tôi tự tin hơn khi hát bằng tiếng Việt và cảm nhận rõ sự đón nhận, cổ vũ của khán giả.

Điều quý giá tôi nhận được từ cuộc thi năm trước còn là cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều thí sinh có cùng niềm đam mê, trong đó có những người đang học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Mọi người có chuyên môn và kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn tôi.

Từ những mối quan hệ ấy, tôi có thêm bạn bè để trao đổi về âm nhạc, được tiếp cận với môi trường học tập và rèn luyện thanh nhạc tại Việt Nam. Đây cũng là nguồn hỗ trợ rất thiết thực khi tôi chuẩn bị cho lần trở lại này.

- Bạn chuẩn bị như thế nào cho lần trở lại này?

Thí sinh Mao Gia Lạc bày tỏ tình yêu Hà Nội - thành phố anh đã gắn bó 2 năm qua. Ảnh: HNM

- Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, tôi thường hỏi những người học âm nhạc chuyên nghiệp đã quen từ mùa giải trước về cách xử lý giai điệu, lấy hơi, phát âm sao cho rõ lời mà vẫn giữ được cảm xúc của bài hát.

Tôi cũng lắng nghe góp ý để nhận ra những điểm còn hạn chế, từ đó điều chỉnh cách biểu diễn. Có những điều trước đây tôi chưa chú ý, chẳng hạn cách nhấn nhá một từ tiếng Việt hay làm sao để truyền tải đúng tinh thần của ca khúc. Qua trao đổi và luyện tập, tôi dần hiểu hơn và có thêm sự tự tin.

- Vì sao bạn lựa chọn ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” cho phần thi năm nay?

- Tôi từng nghe một thí sinh nữ biểu diễn ca khúc này tại vòng Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025. Tôi rất ấn tượng với giai điệu và tiếng saxophone trong bài hát. Sau đó, tôi tìm hiểu thêm và quyết định chọn “Hà Nội đêm trở gió” để dự thi năm nay.

Mao Gia Lạc tham gia các hoạt động văn hóa tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Tôi đã sống ở Hà Nội hơn hai năm và có nhiều tình cảm với thành phố. Tôi cũng yêu mùa thu Hà Nội, đặc biệt là tháng 10. Ngày 10-10-2024 là ngày tôi đến Việt Nam, cũng là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Sự trùng hợp ấy khiến ngày tháng này trở nên đặc biệt với tôi.

Ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” gợi lên những hình ảnh, cảm xúc gần gũi về thành phố mà tôi đang sống và học tập. Tôi muốn qua bài hát gửi gắm tình cảm của mình, xem đó như một món quà âm nhạc chân thành dành tặng Hà Nội-thành phố đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm đẹp.

- Việc thể hiện một ca khúc tiếng Việt có khó khăn với bạn không?

- Khó khăn lớn nhất là phát âm và thể hiện cảm xúc qua ca từ. Tiếng Việt có thanh điệu, nếu phát âm chưa chính xác thì có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của lời hát. Bên cạnh đó, khi hát, tôi phải chú ý kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với cách nhả chữ để lời ca được tự nhiên.

Mao Gia Lạc học tập tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trong quá trình luyện tập, tôi thường trao đổi với các anh chị đang theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để được góp ý về kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca từ và phát âm. Tôi cũng tìm hiểu nội dung bài hát, bởi khi hiểu được câu chuyện và cảm xúc mà tác giả gửi gắm, mình sẽ dễ dàng thể hiện tác phẩm hơn.

Ngoài ra, tôi thường chia sẻ với bạn bè những bài hát dân ca, tác phẩm âm nhạc Trung Quốc. Khi các bạn muốn hát tiếng Trung, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Những buổi trao đổi như vậy giúp chúng tôi hiểu thêm về âm nhạc và văn hóa của mỗi nước, đồng thời có thêm cơ hội cùng nhau học hỏi.

- Gia đình và bạn bè ở Trung Quốc đón nhận việc bạn tham gia cuộc thi như thế nào?

- Gia đình luôn ủng hộ tôi. Mùa thi năm trước, khi tôi vào vòng Chung kết, mọi người ở Trung Quốc đã theo dõi chương trình qua truyền hình trực tiếp và rất vui khi thấy tôi trên sân khấu. Năm nay, gia đình tiếp tục động viên, mong tôi có một phần thi tốt.

Tôi cũng nhận được sự quan tâm, cổ vũ của thầy cô và bạn bè tại Việt Nam, đặc biệt là những người quen qua cuộc thi năm 2025. Tôi rất trân trọng sự động viên và những chia sẻ mà mọi người dành cho mình. Dù kết quả cuộc thi năm nay ra sao, tôi vẫn vui vì có thêm cơ hội được đứng trên sân khấu, được học hỏi và tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích âm nhạc tại Hà Nội.

- Trân trọng cảm ơn Mao Gia Lạc và chúc bạn thành công tại Tiếng hát Hà Nội 2026!