Ngày 21/11, Hoa hậu Quốc tế Người Việt 2016 Thái Nhiên Phương tham gia Lễ hội Văn hóa Dấu sắc Việt 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Người đẹp trình diễn thiết kế áo dài lụa vẽ tay của nhà thiết kế, nghệ nhân Trung Đinh.

Lễ hội Văn hóa 'Dấu sắc Việt 2026' quy tụ nhiều người đẹp, hoa hậu.

Với chủ đề Giữ nếp, lễ hội hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc dân tộc. Sự kiện có sự góp mặt của Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, hoa hậu Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Phương Linh cùng nhiều hoa hậu, á hậu và người mẫu.

Trong dàn khách mời, Thái Nhiên Phương tạo dấu ấn riêng bằng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, thanh lịch qua trang phục mang đậm tinh thần truyền thống.

Thái Nhiên Phương trình diễn áo dài lụa kết hợp kỹ thuật vẽ thủ công.

Thiết kế của nghệ nhân Trung Đinh khai thác vẻ đẹp mềm mại của lụa, kết hợp những họa tiết được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ thủ công. Phom áo dài truyền thống tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo nên nét thướt tha trong từng chuyển động của người mặc.

Người đẹp bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội góp mặt trong chương trình hướng đến việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Với cô, áo dài không đơn thuần là trang phục mà còn gắn với ký ức, nếp sống và bản sắc của người Việt.

Đặc biệt, việc được khoác lên mình những thiết kế lụa vẽ tay trong không gian nghệ thuật khiến cô thêm trân trọng công sức của những nghệ nhân đang tiếp nối các kỹ thuật thủ công truyền thống.

Thái Nhiên Phương hội ngộ các hoa hậu ở hậu trường.

Ngoài trình diễn, Thái Nhiên Phương tham quan không gian triển lãm tranh nghệ thuật Nếp Nghệ, tìm hiểu các làng nghề như mộc Hố Nai, sơn mài và giao lưu với những người trẻ quan tâm đến văn hóa truyền thống.

Thái Nhiên Phương sinh năm 1992, quê Đắk Lắk. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Người Việt năm 2016 tại Mỹ. Sau cuộc thi, người đẹp tham gia một số hoạt động thời trang, nghệ thuật và thử sức ở lĩnh vực thiết kế. Năm 2019, cô góp mặt tại Lễ hội Áo dài TPHCM và đảm nhận vai trò đại sứ áo dài của thành phố. Năm 2024, Thái Nhiên Phương tiếp tục xuất hiện tại Vietnam Beauty Fashion Fest cùng nhiều gương mặt trong nước và quốc tế.

Những năm gần đây, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh thay vì hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực giải trí. Thái Nhiên Phương hiện là CEO một công ty chuyên sản xuất vật liệu phục vụ ngành xây dựng và nội thất. Người đẹp cho biết lựa chọn kinh doanh nhằm phát triển năng lực cá nhân, tạo việc làm cho người lao động và hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ngọc Mai

Ảnh: NVCC