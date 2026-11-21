Một trong những câu chuyện được nữ ca sĩ nhắc đến là cách bố mẹ đón nhận các sản phẩm âm nhạc của cô. Dù con gái phát hành một bản ballad nhẹ nhàng hay ca khúc dance sôi động, bố mẹ đều dành những lời khen ngợi. Thiều Bảo Trâm kể, mỗi khi cô ra mắt sản phẩm mới, bố đều gọi điện ngay và cả gia đình cùng quây quần xem trên tivi. “Bài nào bố mẹ em cũng khen ‘quá hay luôn’”, Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Thiều Bảo Trâm trải lòng trong chương trình "Sao check"

Không chỉ ủng hộ con gái theo đuổi ca hát, bố mẹ Thiều Bảo Trâm còn tôn trọng những thay đổi về ngoại hình của cô. Khi nhìn lại những bức ảnh cũ, chính cô cũng bất ngờ vì ngoại hình khi ấy trông không khác gì con trai.

Theo Thiều Bảo Trâm, gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện kết hôn, mua nhà hay yêu cầu cô phải đạt được những thành tựu nhất định. Từ nhỏ, bố mẹ đã tôn trọng sở thích, để các con tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Điều khiến nữ ca sĩ xúc động nhất là cách bố mẹ quan tâm, chăm sóc mỗi khi cô gặp áp lực. Thay vì gặng hỏi hay yêu cầu con gái chia sẻ, bố mẹ thường chỉ hỏi hôm nay con muốn ăn món gì?

Cùng với tình yêu gia đình, nữ ca sĩ giữ niềm tin vào tình yêu, đồng thời mong muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm cá nhân, cô không còn nhìn nhận chuyện tình cảm với sự ngây thơ như thời trẻ mà đã có những suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ lâu dài.

Bên cạnh gia đình, những người bạn thân thiết trong giới giải trí cũng mang đến cho Thiều Bảo Trâm nhiều niềm vui. Sau chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cô trở nên gắn bó với Kiều Anh, Xuân Nghi, đồng thời thường xuyên gặp gỡ Huyền Baby và Hạnh Sino.

Nữ ca sĩ tiết lộ, những buổi gặp mặt của nhóm bạn có thể kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, nhóm bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau. “Khi ai có dự án mới, chỉ cần một cuộc gọi thì dù bận đến đâu, mọi người cũng cố gắng sắp xếp để có mặt”, Thiều Bảo Trâm kể.

Nhìn lại hành trình theo đuổi âm nhạc, Thiều Bảo Trâm cho biết niềm đam mê ca hát xuất hiện từ khi còn nhỏ. Ngay từ lúc biết nói, cô đã thích hát cho bố mẹ và hàng xóm nghe, thường xuyên mở karaoke hát vang cả xóm và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.

Tham gia "Chị đẹp đạp gió 2024" là kỷ niệm đáng nhớ của Thiều Bảo Trâm

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, Thiều Bảo Trâm ra Hà Nội học tập, sau đó vào TP.HCM lập nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn trên con đường hoạt động nghệ thuật, cô khẳng định chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, cơ hội chỉ chiếm khoảng 30% thành công, 70% còn lại phụ thuộc vào sự nỗ lực và kiên trì của mỗi người.

Một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm là tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Chương trình mang đến cho cô cơ hội gặp gỡ, học hỏi những nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ như Mỹ Linh, Phương Thanh, Ngọc Ánh và Thu Phương. Nữ ca sĩ xem hành trình đồng hành cùng 29 “chị đẹp” là cơ hội học được ít nhất 29 bài học giá trị.

Tuy nhiên, phía sau những màn trình diễn sôi động trên sân khấu là lịch tập luyện với cường độ cao, có thời điểm kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thiều Bảo Trâm là khi đảm nhận vai trò đội trưởng tiết mục Mưa tháng Sáu. Trước ngày ghi hình, cô bị ho, khó thở và sốt cao đến mức phải nhập viện. Dù sức khỏe không đảm bảo, nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn vì không muốn ảnh hưởng đến các thành viên trong đội. Ngay sau khi kết thúc tiết mục, cô tiếp tục phải vào viện.

Thiều Bảo Trâm được bố mẹ ủng hộ trên hành trình hoạt động nghệ thuật

Từ trải nghiệm này, Thiều Bảo Trâm cho biết bản thân học được cách đối diện với nỗi sợ và nâng cao tinh thần trách nhiệm: “Càng sợ thì càng phải tiến về phía trước”.

Sau chương trình, nữ ca sĩ tiếp tục thử sức với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Trong năm 2026, Thiều Bảo Trâm lần lượt giới thiệu hai ca khúc Thỏ săn mồi và Tạnh mưa với phong cách đối lập.

Nếu Thỏ săn mồi thể hiện hình ảnh quyến rũ, cá tính trên nền nhạc sôi động thì Tạnh mưa đưa khán giả trở lại với những giai điệu ballad sâu lắng. Qua đó, Thiều Bảo Trâm muốn khẳng định việc theo đuổi nhạc dance không đồng nghĩa với từ bỏ dòng nhạc tình cảm vốn được đông đảo khán giả yêu thích.

Điều khiến nữ ca sĩ xúc động nhất sau khi Tạnh mưa ra mắt là những bình luận của khán giả cho biết, họ tìm thấy sự an ủi trong ca từ và câu chuyện của bài hát. Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ về ý nghĩa hai nhân vật xuất hiện trong MV.

Theo đó, cô gái mặc áo trắng tượng trưng cho người sống thiên về cảm xúc, còn vương vấn quá khứ; trong khi cô gái mặc áo đỏ đại diện cho sự lý trí, biết quan sát và buông bỏ những chấp niệm.

Trả lời câu hỏi của MC Thái Trang về hình ảnh nào mới thực sự là Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ cho rằng cả hai đều là những phần tồn tại trong con người mình. Theo cô, trưởng thành không có nghĩa là trở nên lạnh lùng, mà là biết bình tĩnh nhìn nhận những điều đã qua và học cách tự chữa lành.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận, khi còn trẻ, cô từng mải miết tìm kiếm một điều gì đó, thường xuyên so sánh bản thân với người khác và đôi lúc đánh mất chính mình. Chỉ khi học cách sống chậm lại, lắng nghe cảm xúc của bản thân, cô mới nhận ra những trải nghiệm cá nhân cũng có thể trở thành chất liệu quý giá cho âm nhạc.