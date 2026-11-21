Bảo Thanh đã vắng bóng trên sóng truyền hình khoảng 6 năm. Trong thời gian đó, cô tập trung cho công việc ở nhà hát và chăm sóc gia đình. Ngày 20/11, diễn viên được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Tại buổi công bố, cô thay mặt những người nhận quyết định, bày tỏ niềm tự hào khi trở thành thành viên trong lực lượng Công an nhân dân.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cho biết phía sau niềm vui hiện tại là quãng thời gian dài chờ đợi và nỗ lực. "Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa. Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua", cô viết.

Phim truyền hình gần nhất của Bảo Thanh là Những ngày không quên phát sóng năm 2020. Sau đó, cô quyết định tạm dừng đóng phim để chăm sóc gia đình, sinh con thứ 2. Vợ chồng Bảo Thanh có ý định có thêm bé từ năm 2019. Nhưng kế hoạch này phải trì hoãn một năm khi cô bận rộn với phim Về nhà đi con. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong phim điện ảnh Đôi mắt âm dương ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2021.

Sinh năm 1990, Bảo Thanh là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu và Về nhà đi con. Trong đó, vai Anh Thư ở tác phẩm Về nhà đi con giúp tên tuổi cô được đông đảo khán giả biết đến và nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019.

Khoảng 6 năm trở lại đây, nữ diễn viên dừng đóng phim để tập trung chăm lo gia đình, đặc biệt sau khi sinh con thứ hai. Dù ít xuất hiện trên màn ảnh, cô vẫn hoạt động tại sân khấu kịch, thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện giải trí và quảng cáo. Cô cũng thường xuyên cùng đồng nghiệp gặp gỡ, chơi thể thao. Cuối năm 2025, cô úp mở việc đóng phim trở lại nhưng đến nay nữ diễn viên chưa chính thức tham gia dự án nào mới.

Bảo Thanh kết hôn với ông xã Đức Thắng năm 2011, khi cô đang là sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau hơn 15 năm bên nhau, cặp đôi có hai con chung và vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chồng nữ diễn viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời là người hỗ trợ, đồng hành cùng vợ trong công việc.

Minh Hạo