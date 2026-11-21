Giữa cuộc đua phòng vé khắc nghiệt dịp cuối năm, Trại giam hạnh phúc gây chú ý khi khai thác đề tài nhà tù với nhiều tình tiết gai góc, đề cập trực diện đến bạo lực, bắt nạt và xâm hại. Cách tiếp cận táo bạo giúp bộ phim thu hút sự quan tâm, song cũng kéo theo những ý kiến trái chiều.

Sự chú ý dành cho Trại giam hạnh phúc cũng khiến nhiều khán giả tò mò về người đứng sau tác phẩm. Thực tế, Trung Lùn đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít thăng trầm trước khi tìm được chỗ đứng trong nghề.

Hơn 30 năm chật vật tìm chỗ đứng

Trước khi được biết đến với vai trò đạo diễn điện ảnh, Trung Lùn (tên thật Nguyễn Nhật Trung) đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua nhiều công việc ở lĩnh vực sân khấu, hài kịch và truyền hình. Tuy nhiên, hành trình làm nghề của anh không thực sự bằng phẳng, đặc biệt ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II năm 1995, Trung Lùn cho biết từng có thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội diễn xuất, thậm chí phải tạm rời nghề để kiếm sống. Sau đó, anh trở lại với sân khấu hài, cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ như Hoàng Sơn, Nhật Cường, Phương Bình.

Trung Lùn có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, từng chật vật tìm chỗ đứng với vai trò diễn viên hài. Ảnh: @nguyennhattrung.

Tên tuổi Trung Lùn dần được khán giả biết đến qua loạt phim ca nhạc Trọn đời bên em của Lý Hải, cùng những vai phụ trong các phim truyền hình và sản phẩm hài giải trí. Với ngoại hình nhỏ bé, gương mặt có nét hài hước, anh thường được giao những nhân vật gây cười, chủ yếu khai thác tình huống và khả năng tung hứng với bạn diễn. Song, Trung Lùn vẫn chưa có vai diễn mang tính bước ngoặt, đủ sức đưa tên tuổi lên hàng ngôi sao hài được săn đón.

Sự nghiệp của anh bắt đầu có những bước tiến đáng kể khi chuyển hướng sang công việc đạo diễn. Ban đầu, Trung Lùn chủ yếu thực hiện các sản phẩm hài cho những nghệ sĩ như Hoài Linh, Nhật Cường, Việt Hương, trước khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình. Dấu ấn nổi bật nhất trong giai đoạn này là sitcom Gia đình là số 1 (2017), tác phẩm Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc. Bộ phim thu hút lượng lớn khán giả, góp phần khẳng định tên tuổi và năng lực đạo diễn của anh.

Sau đó, Trung Lùn tiếp tục cầm trịch Ngôi sao khoai tây (2018), Gia đình là số 1 - Phần 2 (2019), Sui gia hay xui gia (2022), đồng thời tham gia thực hiện nhiều web-drama. Dù vậy, các dự án của anh chủ yếu vẫn thuộc dòng hài giải trí đại chúng, đôi khi vấp phải tranh luận về diễn xuất và cách xử lý tình huống.

Hai phim trăm tỷ và những hạn chế

Đáng chú ý, dù có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Trung Lùn vẫn phải chờ đợi khá lâu để có cơ hội làm điện ảnh. Mãi đến năm 2024, khi đã ngoài 50 tuổi, anh mới được Bluebells Studios trao cơ hội cầm trịch dự án phim chiếu rạp đầu tay - Làm giàu với ma (2024), đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Thành công của hai phần Làm giàu với ma giúp Trung Lùn gia nhập nhóm đạo diễn trăm tỷ của điện ảnh Việt. Ảnh: @nguyennhattrung.

Tác phẩm bất ngờ thu hơn 128 tỷ đồng, đưa anh gia nhập nhóm đạo diễn trăm tỷ của điện ảnh Việt. Thành công này mở ra cơ hội để Trung Lùn tiếp tục khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng. Chỉ một năm sau, anh cầm trịch Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, mang về hơn 101 tỷ đồng.

Qua hai tác phẩm, Trung Lùn cho thấy sở trường làm phim thương mại, kết hợp yếu tố hài với những câu chuyện về tình thân. Kinh nghiệm nhiều năm thực hiện sitcom giúp anh có lợi thế trong việc xây dựng tình huống gây cười, khai thác khả năng tung hứng của dàn diễn viên.

Bên cạnh đó, đạo diễn còn gây chú ý bởi sự quyết liệt trong công việc, sẵn sàng đầu tư cho những bối cảnh và phân đoạn có độ khó cao. Ở Làm giàu với ma 2, anh thực hiện nhiều cảnh hành động, rượt đuổi bằng ca nô và đánh nhau dưới nước, đòi hỏi diễn viên phải lăn xả. Sự khắt khe này đôi khi khiến không khí trên phim trường trở nên căng thẳng. Bản thân Trung Lùn thừa nhận mình có phần độc đoán, từng xảy ra bất đồng với Tuấn Trần và Diệp Bảo Ngọc. Nữ diễn viên thậm chí tiết lộ có thời điểm cô và đạo diễn không nhìn mặt nhau vì mâu thuẫn công việc.

Với Trại giam hạnh phúc, Trung Lùn thử sức ở dòng phim tâm lý, xã hội. Ảnh: @nguyennhattrung.

Dẫu vậy, thành công phòng vé của hai phần Làm giàu với ma chưa hoàn toàn đi đôi với đánh giá chuyên môn. Cả hai tác phẩm đều vấp phải những ý kiến trái chiều về kịch bản, với không ít tình tiết thiếu hợp lý và cách giải quyết mâu thuẫn còn dễ dãi. Đặc biệt, Trung Lùn đôi khi lạm dụng những phân đoạn bi kịch, đẩy cảm xúc lên quá mức, tạo cảm giác sướt mướt. Dấu ấn truyền hình cũng còn khá rõ qua lối dàn dựng nặng lời thoại và cách dẫn dắt tâm lý nhân vật thiếu tinh tế.

Đến Trại giam hạnh phúc (2026), Trung Lùn mạnh dạn thử sức với dòng phim tâm lý, xã hội, khai thác những góc khuất trong đời sống tù nhân. Đây là bước chuyển đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy sự "lên tay" rõ nét trong công tác đạo diễn. Trong đó, Trung Lùn tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc xây dựng bối cảnh, tạo không khí căng thẳng và khai thác tiếng cười từ dàn nhân vật. Dù vậy, những hạn chế trong cách kể chuyện vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Nhìn chung, sau ba tác phẩm điện ảnh, Trung Lùn đã chứng minh khả năng làm phim thương mại và nỗ lực tìm kiếm những đề tài mới. Tuy nhiên, anh vẫn cần cải thiện tư duy kể chuyện và chú trọng hơn đến việc xây dựng tâm lý nhân vật.