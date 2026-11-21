Một tình huống trong chương trình Vua Tiếng Việt mới nhất, phát sóng tối 20/11, đã khiến MC Đức Bảo phải thốt lên "Phí quá!" và khán giả xem truyền hình cũng cảm thấy như vậy.

Đó là vì MC đã liên tục đưa ra những gợi ý khá rõ ràng, nhưng những người chơi vẫn không thể đoán đúng một từ tiếng Việt trước khi hết thời gian.

Tình huống này không hẳn là một câu hỏi, nhưng trong bài viết dùng từ "câu hỏi" để thể hiện rõ tính thử thách và bạn đọc dễ hình dung.

Một hình ảnh trong phần chơi Giải Nghĩa của chương trình Vua Tiếng Việt mới nhất, phát sóng tối 20/11 (Ảnh chụp màn hình VTV).

MC Đức Bảo phải gợi ý "thay cho" người chơi

Tình huống này xảy ra ở phần thi Giải Nghĩa, khi một người chơi phải giải thích một từ được MC lựa chọn trong từ điển cho 2 người chơi còn lại đoán. Nếu có người chơi đoán đúng thì cả người giải nghĩa và người đưa ra đáp án đúng đều được cộng điểm.

Người chơi đầu tiên nhận nhiệm vụ giải nghĩa là chị Thu Hằng, đến từ Ninh Bình. Chị Hằng nhận được một từ gồm 2 tiếng.

Thu Hằng bắt đầu giải thích là từ này chỉ một sự việc không minh bạch, kiểu như làm thất thoát. Người chơi Bình Nguyên, đến từ Đà Nẵng, đưa ra đáp án là "Lén lút" nhưng không chính xác.

Thu Hằng tiếp tục gợi ý: "Cái sự tham lam, đằng sau nó là gì?". Tuy nhiên, 2 người chơi còn lại vẫn có vẻ ngơ ngác.

Chị Thu Hằng cố gắng giải nghĩa một từ cho 2 người chơi còn lại (Ảnh chụp màn hình VTV).

Thấy vậy, MC Đức Bảo đề nghị Thu Hằng tách từ thành 2 tiếng để giải nghĩa riêng.

Thu Hằng gợi ý tiếng đầu tiên liên quan đến "một hình trống". Người chơi Đoàn Thị Hường, đến từ Hưng Yên, đoán là "Trục lợi" nhưng vẫn chưa đúng.

Lúc này, MC Đức Bảo quyết định hỗ trợ cả người chơi đang phải giải nghĩa - là chị Thu Hằng - và 2 người chơi còn lại bằng cách đưa ra một gợi ý cụ thể hơn: "Hà Nội có 5 cửa gì?".

Với tiếng thứ hai, MC Đức Bảo tiếp tục nhắc: "Lặp đi lặp...?".

Đến đây, nhiều khán giả xem truyền hình đã đoán được từ cần tìm, vì 2 tiếng của đáp án gần như đã trở nên rõ ràng qua gợi ý của MC Đức Bảo.

Thế nhưng, cả chị Hường và anh Bình Nguyên vẫn chưa thể ghép chúng thành từ cần tìm.

Chị Đoàn Thị Hường đưa ra đáp án không chính xác (Ảnh chụp màn hình VTV).

MC Đức Bảo thậm chí nhắc lại cả hai gợi ý: "Hà Nội có 5 cửa gì? Sau đó là lặp đi lặp...?".

Và chuông báo hết giờ vang lên khi chưa có ai trả lời đúng.

Từ cần tìm là gì?

Đáp án là "Ô lại".

Sau khi đáp án đã được mở ra, MC Đức Bảo một lần nữa hỏi: "Hà Nội có 5 cửa gì?". Chị Hường thật thà đáp: "Cửa gì em không biết luôn đấy!".

MC Đức Bảo giải thích: "Cửa ô! Ô Quan Chưởng đúng chưa? (Đáp án là) "ô lại"! Phí quá!".

Theo định nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt được MC đọc tại chương trình, "ô lại" là nha lại tham nhũng thời phong kiến, thực dân.

MC Đức Bảo thể hiện rõ sự tiếc nuối (Ảnh chụp màn hình VTV).

Những người chơi nhận xét đây là một từ khá khó.

Quả thật, từ "ô lại" không thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày, nên việc đoán ra từ này ngay lập tức là không hề đơn giản.

Tuy nhiên, điều khiến tình huống trở nên đặc biệt đáng tiếc là MC Đức Bảo đã gợi ý gần như trực tiếp từng tiếng của đáp án mà những người chơi vẫn không tìm ra.

Đây cũng là một tình huống thú vị của Vua Tiếng Việt: Có những từ có thể được giải nghĩa một cách không phức tạp, nhưng dưới áp lực thời gian, trong tâm trạng căng thẳng, thì người chơi có thể thấy nhiều từ tiếng Việt có tính thử thách không hề nhẹ.