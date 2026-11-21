Tiếp nối hai ngày thi trước, ngày thi thứ ba vòng Sơ khảo 2 tiếp tục ghi nhận sự tham gia của đông đảo thí sinh ở ba dòng nhạc: Thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Mỗi phần thi mang một màu sắc riêng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc trong lựa chọn tác phẩm, cách xử lý ca khúc cũng như khả năng làm chủ sân khấu của các giọng ca.

Đáng chú ý trong ngày thi là sự đa dạng về màu sắc giọng hát và phong cách biểu diễn. Có những giọng ca sở hữu âm sắc đẹp, dày và giàu nội lực; có thí sinh lại chinh phục người nghe bằng sự mềm mại, tinh tế và cách thể hiện chân thành. Dù lựa chọn dòng nhạc nào, nhiều thí sinh đều cho thấy niềm đam mê, sự tự tin và khát vọng được đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp.

Mở đầu chương trình là thí sinh Lưu Hoàng Yên Nhi (từ thành phố Hồ Chí Minh).

Thí sinh Nậm Sảy ( Lào) SBD 573 với ca khúc Hà Nội - trái tim hồng.

Thí sinh Palina (Lào) SBD 572 hát bài Cơn gió lạ.

Thí sinh Đoàn Hải Yến thực hiện tác phẩm Chiếc khăn piêu.

Thí sinh Trần Hoàng Bảo Linh - SBD 305 hát bài Người lạ ơi

Thí sinh Ngô Thanh Nga - SBD 570 hát Bài ca trên núi theo phong cách dân gian.

Thí sinh Nguyễn Thùy Dương - SBD 672 hát bài Mái đình làng biển.

Thí sinh Bùi Thị Ngọc Hải - SBD 468 hát Chờ chàng theo phong cách dân ca đương đại.

Thí sinh Lê Phương Anh - SBD 095 hát bài Trống vắng theo phong cách nhạc nhẹ.

Thí sinh Phùng Thị Hồng Thắm - SBD 295 hát bài Hồ trên núi

Thí sinh Chu Quỳnh Trang tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026.

Thí sinh Đào Văn Mạnh - SBD 465 hát Lá đỏ phong cách thính phòng.

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh - SBD 210 hát bài Ở rừng nhớ anh, phong cách thính phòng.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một sân chơi nghệ thuật dành cho những người yêu ca hát. Qua từng ngày thi, cuộc thi không chỉ tìm kiếm những giọng ca triển vọng mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, bổ sung sức sống cho đời sống âm nhạc Thủ đô.