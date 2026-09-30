Steven Nguyễn lập thành tích lớn

Từ một diễn viên mất nhiều năm để tìm được chỗ đứng trên màn ảnh, Steven Nguyễn đang liên tiếp tạo dấu ấn với những dự án điện ảnh có quy mô lớn. Sau thành công của Mưa Đỏ vào năm 2025, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý với Trại Buôn Người. Đáng nói, cả hai tác phẩm đều đạt hơn 5.000 suất chiếu trong một ngày, đưa Steven Nguyễn đến một cột mốc hiếm có tại phòng vé Việt.

Mưa Đỏ từng tạo nên hiện tượng phòng vé khi đạt khoảng 5.400 suất chiếu trong một ngày. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận Trung úy Nguyễn Phúc Quang, nhân vật có nhiều lớp tâm lý và khác biệt với hình ảnh gai góc mà anh từng thể hiện trong các dự án trước đó. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trên màn ảnh rộng.

Steven Nguyễn tiếp tục ghi dấu với thành tích ấn tượng tại phòng vé Việt. Ảnh: FBNV

Một năm sau, Trại Buôn Người tiếp tục đưa Steven Nguyễn vào vị trí trung tâm với vai Trần Duy Ny, người nông dân miền Tây bị cuốn vào hành trình đối đầu với đường dây tội phạm để giải cứu em gái. Bộ phim ghi nhận khoảng 5.100 suất chiếu trong một ngày, cho thấy sức hút của tác phẩm tại hệ thống rạp và giúp Steven Nguyễn nối dài thành tích từ Mưa Đỏ.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc hai bộ phim có màu sắc khá khác nhau. Nếu Mưa Đỏ khai thác đề tài chiến tranh và đặt nhân vật của Steven Nguyễn trong bối cảnh khốc liệt, Trại Buôn Người lại đưa anh về một hình tượng đời thường hơn. Nam diễn viên giảm khoảng 5 kg để phù hợp với ngoại hình nhân vật, đồng thời tiết chế cách thể hiện để tạo cảm giác gần gũi, chân chất.

Hai cột mốc liên tiếp cũng cho thấy vị trí của Steven Nguyễn đang có sự thay đổi rõ rệt sau nhiều năm theo nghề. Từ một gương mặt quen thuộc với web-drama và những vai diễn hành động, anh dần trở thành lựa chọn cho các dự án điện ảnh có quy mô lớn, đồng thời được trao nhiều vai diễn giữ vị trí quan trọng trong câu chuyện. Việc liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim có lượng suất chiếu cao giúp tên tuổi Steven Nguyễn có thêm độ nhận diện ở thị trường điện ảnh đại chúng.

Steven Nguyễn nối dài dấu ấn sau thành công của Mưa Đỏ.

Thành tích của Trại Buôn Người cũng khiến hành trình nghề nghiệp của Steven Nguyễn được nhìn nhận theo hướng khác. Trước khi có những vai diễn được chú ý, anh từng trải qua quãng thời gian dài với các vai nhỏ, web-drama và nhiều lần thử sức nhưng chưa tạo được bước đột phá. Bi Long Đại Ca là một trong những dự án giúp anh được biết đến, trước khi Vô Diện Sát Nhân đánh dấu lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn liên tục có những lựa chọn mới. Anh góp mặt trong Không Giới Hạn, Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3 và nhiều dự án điện ảnh khác. Những vai diễn liên tiếp cũng cho thấy nam diễn viên không muốn bị đóng khung trong hình ảnh chuyên trị nhân vật hành động, gai góc.

Trại Buôn Người giúp Steven Nguyễn nối dài chuỗi thành tích tại phòng vé.

Từ một diễn viên từng phải đi từng bước với những vai nhỏ, Steven Nguyễn hiện đứng trước một giai đoạn khác của sự nghiệp. Hai bộ phim đóng chính cùng vượt 5.000 suất chiếu trong một ngày trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đưa anh tiến gần hơn đến vị trí một gương mặt nam chính nổi bật của màn ảnh Việt.