Top 9 phim dẫn đầu bảng thịnh hành trên Netflix hôm nay

Bảng xếp hạng “Hiện đang thịnh hành” trên Netflix Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Từ phim Hàn Quốc, Trung Quốc đến điện ảnh Việt, loạt cái tên dưới đây đang thu hút sự quan tâm của khán giả trên nền tảng.

1. The Scandal

Đứng đầu danh sách trong ảnh là The Scandal, phim Hàn Quốc lấy bối cảnh thời Joseon. Tác phẩm xoay quanh phu nhân Cho và Cho Won, hai người cùng tham gia một trò cá cược tình cảm nguy hiểm liên quan đến Hui Yeon - cô gái nổi tiếng đoan chính. Từ một cuộc chơi, những cảm xúc thật dần xuất hiện, kéo theo nhiều bí mật và ranh giới cấm kỵ. Phim có sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, phát hành trên Netflix từ tháng 9/2026.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là phim hiện đại Trung Quốc do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính. Phim kể về Thượng Chi Đào, cô gái trẻ đến Bắc Kinh lập nghiệp và gặp Loan Niệm, giám đốc sáng tạo tài năng nhưng khó tính. Từ những va chạm trong công việc, cả hai dần phát triển tình cảm.

3. Thỏ Ơi!

Thỏ Ơi! là phim điện ảnh Việt Nam do Trấn Thành đạo diễn và tham gia diễn xuất. Nội dung xoay quanh một nữ MC chuyên tư vấn tình cảm có cuộc sống bất ngờ đảo lộn sau khi một khách mời xuất hiện với câu chuyện đầy ám ảnh. Phim kết hợp yếu tố chính kịch, giật gân và tâm lý. Tác phẩm từng đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng tại phòng vé trước khi xuất hiện trên Netflix. Sau khi phát hành trực tuyến, phim tiếp tục thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam.

4. Kẹo Ngọt Tình Yêu

Kẹo Ngọt Tình Yêu là phim Hàn Quốc thuộc thể loại lãng mạn. Câu chuyện xoay quanh một nữ công tố viên sau tai nạn bất ngờ mất trí nhớ. Một người đàn ông xuất hiện và tự nhận là bạn trai của cô, từ đó mở ra hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa tình cảm.

5. Bài Học Đáng Đời

Bài Học Đáng Đời là series Hàn Quốc chuyển thể từ webtoon Get Schooled. Phim theo chân các thanh tra đặc biệt được cử đến những trường học nơi kỷ cương bị phá vỡ. Na Hwa Jin và đồng đội phải trực tiếp giải quyết những vụ việc mà hệ thống giáo dục thông thường không thể xử lý. Tác phẩm từng tạo hiệu ứng lớn trên Netflix toàn cầu, đặc biệt nhờ câu chuyện xoay quanh những vấn đề gây tranh luận trong môi trường giáo dục.

6. Truy Tìm Long Diên Hương

Truy Tìm Long Diên Hương là phim Việt Nam thuộc thể loại hài, hành động và phiêu lưu. Câu chuyện bắt đầu khi một thánh vật biến mất khỏi làng chài, kéo bốn người bạn vào hành trình tìm kiếm đầy những màn đối đầu và tình huống dở khóc dở cười. Phim có Quang Tuấn, Ma Ran Đô và Nguyên Thảo tham gia.

7. Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?

Phim Hàn Quốc có Kim Seon Ho, Go Youn Jung và Fukushi Sota đóng chính. Câu chuyện xoay quanh một ngôi sao nổi tiếng và nam phiên dịch viên đồng hành cùng cô trong những chuyến đi khắp thế giới để thực hiện chương trình truyền hình. Dù có thể dịch nhiều ngôn ngữ, anh lại gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc thật của cô.

8. Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động

So Ji Sub đóng chính Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, phim hành động xoay quanh một người cha có vẻ ngoài bình thường nhưng thực chất từng là đặc vụ tinh nhuệ. Khi con gái mất tích, anh buộc phải đánh thức những kỹ năng đặc nhiệm và bước trở lại thế giới nguy hiểm. Tác phẩm từng dẫn đầu bảng phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu trong nhiều tuần.

9. LEGO ONE PIECE

LEGO ONE PIECE trên Netflix là đặc biệt hoạt hình LEGO gồm 2 tập, phát hành trên Netflix ngày 29/9/2026. Tác phẩm tái hiện hành trình của băng Mũ Rơm dưới hình dạng các nhân vật LEGO.Nội dung xoay quanh Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji và Chopper khi thành lập băng hải tặc Mũ Rơm, khám phá East Blue và tiến vào Grand Line. Câu chuyện được kể lại qua lời của Usopp, với nhiều tình tiết được tái hiện theo phong cách hài hước đặc trưng của LEGO.Netflix hiện ghi nhận phim có 2 tập, lần lượt dài khoảng 32 và 33 phút. Dàn diễn viên lồng tiếng chính gồm Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu cùng các diễn viên của bản người đóng ONE PIECE.

Sự đa dạng từ phim Hàn, Hoa ngữ, Việt Nam đến thương hiệu quốc tế cho thấy bảng thịnh hành Netflix Việt Nam đang có sự cạnh tranh đáng chú ý giữa nhiều thể loại và thị trường.