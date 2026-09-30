Vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông cùng con trai tận hưởng mùa thu ở Canada

Ái Châu chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong mùa thu ở Canada cùng chồng Huỳnh Đông và con trai. Sau thời gian trở về Việt Nam nghỉ hè, gia đình người đẹp đã trở về cuộc sống bình thường ở xứ người.

Trước đó, Huỳnh Đông - Ái Châu hạnh phúc khoe hình ảnh trở về Việt Nam. Cả hai đang tận hưởng cuộc sống và tham gia các hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM sau 3 năm định cư ở Canada. Theo một người trong giới tiết lộ, Huỳnh Đông trở về Việt Nam lần này để tham gia ghi hình dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Huỳnh Đông và Ái Châu bén duyên sau lần hợp tác trong một dự án phim vào năm 2011. Từ tình đồng nghiệp, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2015 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ái Châu từng là Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên. Trong khi đó, Huỳnh Đông ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình, điện ảnh như: Gọi giấc mơ về, Thiên mệnh anh hùng, Cha rơi, Lật mặt: 48H... Ngoài diễn xuất, anh còn lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và thực hiện nhiều dự án phim.

Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng Happy vào năm 2015, Ái Châu dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Tháng 7/2023, Huỳnh Đông và Ái Châu đưa con trai sang Vancouver (Canada) định cư. Quyết định này xuất phát từ mong muốn mang đến môi trường học tập và phát triển tốt hơn cho con.

Theo chia sẻ của cặp đôi, những ngày đầu nơi đất khách không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ, từ khí hậu đến nhịp sống. Tuy nhiên, cả gia đình nhanh chóng thích nghi. Bé Happy hòa nhập khá tốt với môi trường học mới nhờ được học tiếng Anh từ sớm, trong khi hai vợ chồng bắt đầu công việc kinh doanh cùng bạn bè và sắp xếp thời gian để ổn định cuộc sống

Dù sinh sống ở Canada, Huỳnh Đông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Khi có dự án phù hợp, anh sẵn sàng trở về Việt Nam để tham gia đóng phim. Nam diễn viên cho biết sự động viên và hy sinh của vợ là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục theo đuổi nghề diễn. Trên trang cá nhân, Huỳnh Đông và Ái Châu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai như cắm trại cuối tuần, ngắm hoa anh đào, tham quan nông trại hay cùng nhau chơi thể thao. Cả hai lựa chọn lối sống gần gũi với thiên nhiên và dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì xuất hiện dày đặc trong các sự kiện giải trí.

Ảnh: FBNV