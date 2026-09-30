Khó ai phá vỡ kỷ lục của Trấn Thành!

Ở thị trường phim Tết Việt, có những cái tên chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến cuộc đua phòng vé nhận được sự chú ý đặc biệt. Trấn Thành là một trong những trường hợp nổi bật khi mỗi dự án mới của anh đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, ngay cả khi phim chưa chính thức công bố đầy đủ nội dung hay dàn diễn viên.

Điều đáng nói là sức hút của Trấn Thành không chỉ đến từ danh tiếng của một MC, diễn viên quen thuộc mà còn được củng cố bằng những con số cụ thể tại phòng vé. Từ khi chuyển mạnh sang vai trò đạo diễn, anh liên tiếp sở hữu những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo nên chuỗi thành tích hiếm thấy đối với một nhà làm phim Việt.

Cột mốc đầu tiên trong chuỗi thành công này là Bố Già. Ra mắt năm 2021, bộ phim do Trấn Thành đồng đạo diễn đạt khoảng 427 tỷ đồng. Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình, những khoảng cách giữa các thế hệ và mâu thuẫn rất đời thường, qua đó giúp nam nghệ sĩ tạo dấu ấn rõ nét ở vai trò đứng sau máy quay.

Hai năm sau, Nhà Bà Nữ tiếp tục đưa Trấn Thành đến một cột mốc mới với doanh thu khoảng 475 tỷ đồng. Bộ phim không chỉ nối dài thành tích phòng vé mà còn cho thấy công thức làm phim xoay quanh gia đình, tình thân và những xung đột đời sống tiếp tục tạo được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trấn Thành giữ chuỗi thành tích phòng vé.

Đến năm 2024, Mai trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành. Bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng, từng thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt ở thời điểm đó. Thành tích của Mai cũng giúp tổng doanh thu của các phim do Trấn Thành đạo diễn tăng lên một mức mới, đồng thời củng cố vị trí của anh trong cuộc đua phim Việt doanh thu cao.

Sau Mai, Bộ Tứ Báo Thủ ra rạp dịp Tết 2025 và thu khoảng 332 tỷ đồng. Dù màu sắc khác với những tác phẩm trước, bộ phim vẫn vượt mốc 300 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy mức độ nhận diện của cái tên Trấn Thành trên thị trường điện ảnh.

Đến Tết 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài hành trình này với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng sau khi rời rạp. Tác phẩm trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Tính cả 5 dự án Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, tổng doanh thu được các nguồn báo chí tổng hợp vượt 2.235 tỷ đồng. Đây là doanh thu cộng dồn của các bộ phim, không phải tài sản hay thu nhập cá nhân của Trấn Thành.

Chính chuỗi con số này khiến mỗi dự án mới của Trấn Thành đều được đặt trong sự kỳ vọng lớn. Sau khi liên tục đưa phim vượt những cột mốc doanh thu đáng chú ý, câu hỏi được đặt ra không còn đơn thuần là tác phẩm tiếp theo có tạo được hiệu ứng hay không, mà còn là liệu anh có thể tiếp tục duy trì thành tích đã hình thành qua nhiều mùa phim Tết.

Và câu trả lời tiếp theo đang nằm ở EM, dự án điện ảnh mới nhất của Trấn Thành.

EM chính thức khai máy ngày 7/8/2026 tại TP.HCM và dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Đinh Mùi 2027, tức ngày 6/2/2027. Khác với những dự án trước, Trấn Thành và ê-kíp hiện giữ khá kín thông tin về nội dung, thể loại cũng như dàn diễn viên. Nam đạo diễn cho biết anh quyết định thực hiện câu chuyện này sau khi có sự rung động đặc biệt với chất liệu của tác phẩm.

Trấn Thành cập nhật hậu trường phim EM!.

Đến tháng 9/2026, quá trình ghi hình EM vẫn đang được triển khai. Trấn Thành từng chia sẻ hình ảnh hậu trường cùng dòng trạng thái ngắn gọn “Em đang quay EM!”, cho thấy dự án đang được ê-kíp tích cực hoàn thiện trước khi bước vào mùa phim Tết 2027.

Điểm khiến EM được chú ý nằm ở chính sự bí mật mà ê-kíp đang duy trì. Khi nội dung và dàn diễn viên chưa được công bố đầy đủ, mọi thông tin mới về bộ phim đều trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Trong khi đó, nền tảng phòng vé mà Trấn Thành xây dựng qua 5 phim với tổng doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng cũng khiến EM bước vào mùa Tết 2027 cùng một mức kỳ vọng không nhỏ.

Với EM, Trấn Thành tiếp tục trở lại đường đua phim Tết sau chuỗi tác phẩm đạt doanh thu cao. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành tích trước đó, đồng thời cho thấy hướng đi tiếp theo của nam đạo diễn trong giai đoạn mới.