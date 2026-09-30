Đang thi Miss Grand International 2026, hoa hậu Thái Lan vội về chịu tang ông ngoại

Theo The Thaiger ngày 30/9, Ning Patthama (tên đầy đủ Patthama Jitsawat) đã đăng ảnh ông ngoại lên Facebook và Instagram để báo tin ông qua đời. Người đẹp nhận tin dữ khi đang đại diện Thái Lan tại Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Tang lễ ông của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Ning Patthama.

Ông ngoại của Ning ra đi thanh thản. Ngày 29/9, Ning vẫn hoàn thành phần thi áo tắm cùng các hoạt động còn lại trong lịch trình của cuộc thi, sau đó mới vội trở về dự tang lễ.

Trong bài đăng, người đẹp gửi lời tiễn biệt ông: "Ông giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyến đi xa lần này có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa. Cháu thương ông nhiều lắm. Hôm nay cháu đã làm tròn nhiệm vụ hết sức mình rồi". Cô cũng cảm ơn ông vì đã đến với cuộc đời này để hai ông cháu có dịp thương yêu nhau, hẹn ngày gặp lại và cầu mong "những người trên trời hãy đối xử dịu dàng với ông của cháu".

Ngay sau đó, bài đăng nhận được rất nhiều bình luận chia buồn, động viên từ người hâm mộ sắc đẹp và đồng nghiệp trong giới giải trí Thái Lan. TNews nhận xét dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Ning vẫn dốc sức làm tròn vai trò đại diện quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, tổ chức Miss Grand International chưa công bố việc có điều chỉnh lịch trình cho đại diện chủ nhà hay không.

Ning Patthama trong cuộc thi Miss Grand International 2026.

Ning Patthama sinh ngày 15/7/1993 tại tỉnh Surin, năm nay 33 tuổi, có bằng thạc sĩ của Đại học Rangsit. Trước khi thi sắc đẹp, cô đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật với dòng nhạc lukthung (nhạc đồng quê Thái Lan). Cô được khán giả biết đến qua chương trình truyền hình Suek Wan Duan Phleng năm 2015, đến năm 2018 ký hợp đồng với hãng đĩa Grammy Gold và hiện hoạt động tự do. Ngoài ca hát, cô còn đóng một số phim truyền hình. Hiện kênh YouTube của cô có hơn 1 triệu người đăng ký và trang Facebook có khoảng 1,2 triệu người theo dõi.

Con đường đến với sắc đẹp của Ning khá đặc biệt. Năm 2025, cô đoạt vương miện Miss Universe Chonburi nhưng sau đó từ bỏ danh hiệu. Cô chuyển sang thi Miss Grand Chonburi 2026, đăng quang và trở thành đại diện tỉnh Chonburi tại cuộc thi cấp quốc gia.

Tối 28/3, Ning vượt qua 76 thí sinh khác để giành vương miện Miss Grand Thailand 2026 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan). Trước đêm chung kết, cô được xem là ứng viên sáng giá nhất nhờ khả năng hát, nhảy và phong thái tự tin trên sân khấu.

Emoura Phạm và Ning Patthama:

Minh Phi

Nguồn: The Thaiger, TNews, Thairath