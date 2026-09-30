Victoria Beckham xuất hiện tại phòng thu, chuẩn bị tái xuất ca hát?

Victoria Beckham bất ngờ xuất hiện trong phòng thu cùng con trai Cruz Beckham, làm dấy lên đồn đoán cựu thành viên Spice Girls có thể góp giọng trong một sản phẩm âm nhạc mới của chàng trai 21 tuổi.

Ngày 28/9, Cruz Beckham đăng tải trên Instagram hình ảnh mẹ mình đứng phía sau micro trong phòng thu. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi anh viết dòng chú thích: “Vâng, chúng tôi đã đưa Posh trở lại phòng thu”.

Hình ảnh này lập tức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng Victoria Beckham đang chuẩn bị trở lại với âm nhạc. Dù vậy, cả Cruz lẫn Victoria chưa xác nhận cụ thể nữ ca sĩ 52 tuổi sẽ tham gia dự án nào, cũng như liệu cô có thực sự thu âm một ca khúc mới hay chỉ đơn giản xuất hiện để hỗ trợ con trai.

Nếu Victoria góp giọng trong sản phẩm sắp tới của Cruz, đây sẽ là một sự kết hợp đáng chú ý giữa hai thế hệ trong gia đình Beckham. Trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang, Victoria từng nổi tiếng toàn cầu với nghệ danh Posh Spice, thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls. Tuy nhiên, cô đã dành phần lớn sự nghiệp sau này cho lĩnh vực thời trang và gần như không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên.

Trong khi đó, Cruz Beckham đang từng bước xây dựng con đường riêng trong âm nhạc. Không chỉ dựa vào danh tiếng của cha mẹ, nam ca sĩ trẻ đã phát hành EP Wear and Tear vào tháng 8 và liên tục xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc lớn. Trong năm qua, Cruz cùng ban nhạc The Breakers đã biểu diễn tại các lễ hội như Reading, Leeds và Lollapalooza, bên cạnh loạt buổi diễn riêng.

Tháng 10, Cruz và The Breakers tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn khi đồng hành cùng ban nhạc rock The Reytons trong chuyến lưu diễn kéo dài gần một tháng tại Anh và Ireland. Chặng diễn bắt đầu ngày 9/10 tại Dublin, sau đó đi qua Belfast, Hull, Edinburgh, Cardiff và London, trước khi khép lại tại Co-op Live ở Manchester vào ngày 30/10. Alex Spencer đến từ Manchester cũng tham gia hành trình này.

Jonny Yerrell, giọng ca chính của The Reytons, từng lên tiếng bảo vệ Cruz trước những ý kiến cho rằng anh được chú ý chủ yếu nhờ xuất thân. Theo nam ca sĩ 40 tuổi, Cruz là một nghệ sĩ tài năng và xứng đáng được công nhận dựa trên khả năng âm nhạc thay vì họ Beckham.

Cruz cũng đang cho thấy tham vọng thoát khỏi cái bóng của gia đình nổi tiếng. Việc liên tục xuất hiện tại các lễ hội lớn, phát hành sản phẩm riêng và tham gia những chuyến lưu diễn quy mô cho thấy nam ca sĩ đang từng bước tạo dựng vị trí độc lập trong lĩnh vực âm nhạc.

Victoria và David Beckham cũng thường xuyên xuất hiện để ủng hộ con trai. Cặp đôi từng được bắt gặp đứng phía bên sân khấu theo dõi Cruz biểu diễn, cho thấy sự hiện diện của gia đình vẫn là nguồn động viên quan trọng trong hành trình âm nhạc của anh.

Trong bối cảnh Cruz đang tích cực khẳng định tên tuổi, hình ảnh Victoria đứng trước micro vì thế càng khiến người hâm mộ tò mò. Nếu màn kết hợp mẹ - con thực sự được phát hành, đây có thể trở thành một dấu mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của cả Victoria lẫn Cruz Beckham.