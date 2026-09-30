Kết thúc của Made In Korea 2 gây tranh cãi

Sau khi chính thức khép lại với hai tập cuối phát hành, Made in Korea 2 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều khán giả cho rằng phần kết chưa đủ thuyết phục. Dù vậy, giữa những phản ứng trái chiều, Hyun Bin vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ màn trình diễn đầy nội lực trong vai Baek Ki Tae, nhân vật trung tâm dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970 đầy biến động, Made in Korea 2 tiếp tục xoay quanh cuộc đối đầu căng thẳng giữa Baek Ki Tae do Hyun Bin thủ vai và công tố viên Jang Geon Young do Jung Woo Sung đảm nhận. Một người theo đuổi tham vọng quyền lực bằng mọi giá, người còn lại kiên trì truy đuổi để đưa anh ra trước pháp luật, tạo nên cuộc đấu trí kéo dài xuyên suốt hai mùa phim.

Made in Korea 2 khép lại tạo nên nhiều cuộc tranh luận xoay quanh phần kết nhưng vẫn nhận được sự chú ý nhờ màn trình diễn của Hyun Bin.

Trong hành trình đó, Hyun Bin trở thành linh hồn của tác phẩm khi khắc họa một Baek Ki Tae không chỉ tham vọng mà còn chất chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm. Nhân vật ban đầu xuất hiện như một người đàn ông có khả năng thao túng cục diện bằng sự tự tin và quyết đoán, nhưng càng tiến sâu vào vòng xoáy quyền lực, anh càng bộc lộ sự cô độc, bất an và nỗi sợ mất đi tất cả những gì đã xây dựng.

Điểm được khán giả đánh giá cao là cách Hyun Bin thể hiện sự thay đổi tinh tế của Baek Ki Tae qua từng mối quan hệ. Trong những cuộc đối đầu với Jang Geon Young, nam diễn viên tạo ra cảm giác căng thẳng bằng ánh mắt sắc lạnh và phong thái kiểm soát. Khi đứng trước em trai Baek Ki Hyeon do Woo Do Hwan thủ vai, nhân vật lại xuất hiện với một khía cạnh khác, mềm yếu hơn và nhiều cảm xúc hơn. Nhiều khán giả nhận xét rằng họ không còn nhìn thấy Hyun Bin trên màn ảnh mà chỉ thấy một Baek Ki Tae đang sống trong câu chuyện.

Hyun Bin đảm nhận vai Baek Ki Tae, nhân vật trung tâm của câu chuyện về tham vọng quyền lực và cuộc đấu trí kéo dài với công tố viên Jang Geon Young.

Tuy nhiên, chính phần kết của Made in Korea 2 lại trở thành nguyên nhân khiến bộ phim nhận về nhiều tranh luận. Trong tập cuối, Baek Ki Tae bị đẩy vào tình thế không còn đường lui và cuối cùng lại chết dưới tay chính em trai Baek Ki Hyeon, người mà anh từng hết lòng bảo vệ và nuôi dưỡng.

Quyết định này khiến nhiều người xem bất ngờ bởi suốt hai mùa phim, mối đối đầu được xây dựng chủ yếu giữa Baek Ki Tae và công tố viên Jang Geon Young. Một bộ phận khán giả cho rằng việc để nhân vật chính kết thúc bằng sự phản bội từ người thân là một lựa chọn táo bạo nhưng cách triển khai quá nhanh khiến cảm xúc chưa được đẩy đến mức cao nhất.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến cho rằng phần cuối thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho bước ngoặt của Baek Ki Hyeon. Một số khán giả thất vọng vì câu chuyện được giải quyết quá vội trong những phút cuối, khiến hành trình quyền lực kéo dài hai mùa phim không tạo được cảm giác thỏa mãn như kỳ vọng.

Ánh mắt và thần thái của Hyun Bin trong vai Baek Ki Tae được nhiều khán giả đánh giá là điểm sáng nổi bật của mùa phim thứ hai.

Bên cạnh đó, cái kết của Made in Korea 2 cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Big Bet 2, một tác phẩm khác của Disney+ từng gây tranh luận khi nhân vật chính cũng gặp kết cục bất ngờ sau sự phản bội của người thân cận. Một số khán giả cho rằng nền tảng này đang lặp lại mô típ mở đầu hấp dẫn nhưng phần kết chưa đủ sức nặng.

Dù nhận nhiều phản hồi trái chiều về kịch bản, diễn xuất của Hyun Bin vẫn là điểm được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim kết thúc. Nam diễn viên đã thành công trong việc thể hiện một nhân vật phức tạp, vừa đáng sợ bởi tham vọng quyền lực, vừa đáng thương bởi sự cô độc khi mọi thứ dần sụp đổ.

Cái kết của Made in Korea 2 trở thành một chủ đề gây chia rẽ. Một số người xem cho rằng bộ phim đã lựa chọn hướng đi quá nghiệt ngã, trong khi những ý kiến khác nhìn nhận đây là cách tác phẩm khắc họa sự tàn khốc của quyền lực và thời cuộc khi ngay cả người tạo ra cuộc chơi cũng có thể trở thành nạn nhân của chính nó.

Dù chưa có kế hoạch cho mùa tiếp theo, Made in Korea 2 vẫn để lại dấu ấn nhờ câu chuyện quyền lực và màn trình diễn nổi bật của Hyun Bin.

Hiện tại, đạo diễn Woo Min Ho cho biết chưa có kế hoạch tiếp tục câu chuyện sau mùa 2. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh số phận của Baek Ki Tae cùng màn thể hiện của Hyun Bin vẫn giúp Made in Korea 2 duy trì sức hút ngay cả sau khi đã khép lại.