Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bất ngờ báo 'tin vui'

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa bất ngờ công bố dự án điện ảnh hoạt hình Thế Giới Trần Trụi tại một sự kiện công bố việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nội dung giải trí. Đây là dự án được nam đạo diễn ấp ủ suốt 20 năm và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.

Tại sự kiện, những thước phim đầu tiên của Thế Giới Trần Trụi cũng được giới thiệu, hé lộ một màu sắc hoàn toàn khác so với những tác phẩm điện ảnh quen thuộc của Nguyễn Quang Dũng. Việc lựa chọn hoạt hình để kể câu chuyện mới được xem là một bước thử sức đáng chú ý của nam đạo diễn, đặc biệt trong bối cảnh phim hoạt hình chiếu rạp tại Việt Nam vẫn là một lĩnh vực nhiều thách thức.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hé lộ dự án phim điện ảnh hoạt hình mới, dự kiến ra mắt 2027.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Với một phim hoạt hình chiếu rạp tại thị trường Việt Nam thì rất khó khăn và với tôi, ý tưởng này đã trải qua 20 năm rồi. Tôi và công ty Ario đã đồng hành để tìm ra được hướng để có thể phát triển một ý tưởng sẽ không bao giờ thành được. Tôi mong dự án này sắp tới sẽ sớm được hoàn thành và khán giả sẽ đón nhận".

Đáng chú ý, việc Thế Giới Trần Trụi được công bố ở thời điểm hiện tại cũng cho thấy một ý tưởng từng tưởng như khó có cơ hội thành hình đang dần được hiện thực hóa. Với khoảng thời gian 20 năm ấp ủ, dự án không chỉ là một tác phẩm mới mà còn đánh dấu hành trình dài theo đuổi một ý tưởng của Nguyễn Quang Dũng.

Nguyễn Quang Dũng đã ấp ủ cho dự án mới 20 năm qua.

Trong nhiều năm làm nghề, Nguyễn Quang Dũng được biết đến qua loạt phim điện ảnh mang màu sắc đa dạng, từ tâm lý, tình cảm đến hài hước. Vì vậy, việc nam đạo diễn chuyển hướng sang phim hoạt hình và kết hợp với những công nghệ mới đang nhận được sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh.

Nói thêm về thị trường điện ảnh Việt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định: "Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển. Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến thế hệ đạo diễn, nhà làm phim mới với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo. Chúng tôi mong muốn kết nối để đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với thị trường quốc tế; đồng thời cùng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói riêng và công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định điện ảnh Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển.

Được biết, dự án phim điện ảnh hoạt hình của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dự kiến ra mắt vào năm 2027. Những hình ảnh đầu tiên được công bố mới chỉ là bước khởi đầu, song dự án đã phần nào tạo sự tò mò về cách Nguyễn Quang Dũng kể một câu chuyện hoạt hình trên màn ảnh rộng. Sự trở lại với một thể loại hoàn toàn mới cũng được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một màu sắc cho thị trường phim Việt trong thời gian tới.