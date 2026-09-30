NEU Concert 2026: Khi năng lượng tuổi trẻ cộng hưởng thành bản hòa ca thanh xuân rực rỡ

Trải qua 7 thập kỷ xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo, nghiên cứu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ người học đã trưởng thành, mang theo tri thức, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Dấu mốc 70 năm vì thế không chỉ là dịp để thầy và trò cùng nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là thời điểm mở ra một chặng đường mới. Trên nền tảng những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục hướng tới đổi mới, sáng tạo và hội nhập, với khát vọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp tri thức cho sự phát triển của đất nước.

Hành trình 70 năm lịch sử với nhiều mốc son chói lọi

Trong không khí hướng tới dấu mốc đặc biệt này, hàng loạt hoạt động được triển khai trên nhiều phương diện, từ đổi mới nhận diện, các chương trình thể thao, thiện nguyện đến những hoạt động kết nối các thế hệ giảng viên, sinh viên.

Chuỗi hoạt động chào đón kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong số đó, NEU Concert 2026 – với concept “Cyber Galaxy” và chủ đề “Uptivate” hứa hẹn trở thành một điểm nhấn nổi bật, nơi âm nhạc, công nghệ và năng lượng tuổi trẻ cùng hội tụ, tạo nên những thanh âm đặc biệt trong mùa kỷ niệm 70 năm của nhà trường.

Hành trình trở lại và nối dài những thanh âm tuổi trẻ

Qua nhiều mùa tổ chức, NEU Concert dần trở thành một chương trình được sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân mong chờ mỗi dịp năm học mới. Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc chào tân sinh viên, chương trình còn trở thành không gian để những người trẻ gặp gỡ, kết nối và cùng lưu giữ những ký ức đầu tiên trên hành trình đại học.

Mỗi mùa NEU Concert lại được xây dựng với một câu chuyện và màu sắc riêng:

Năm 2023, với thông điệp "Into NEU Concert, beyond your universe", "NEUNIVERSE" đã mở ra một vũ trụ âm nhạc đầy màu sắc, nơi sinh viên tự do sống trọn sức trẻ cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Binz, Soobin, Rhymastic, 16 Typh và GONZO.

Dàn khách mời đình đám tại NEU Concert 2023

Đến năm 2024, “Fundora” cùng slogan “ReNEU your energy, unbox the journey!” đưa những tân sinh viên bước vào một thế giới kỳ diệu, nơi mỗi trải nghiệm mới trở thành một phần của hành trình khám phá tuổi trẻ. Đồng thời, NEU Concert 2024 còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô khi trở thành Đại nhạc hội lớn nhất năm tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

NEU Concert 2024 - dấu ấn của một mùa nhạc hội bùng nổ

Năm 2025 với sự trở lại tràn đầy năng lượng cùng "BURST OF SPEED", NEU Concert tiếp tục truyền tải tinh thần chọn nhịp riêng, sống đúng chất, bắt đầu hành trình theo cách của mình, với sự tham gia của Phùng Khánh Linh, Anh Tú, Vũ, Bùi Công Nam. Khởi đầu từ một chương trình âm nhạc mang đậm dấu ấn sinh viên, NEU Concert đã từng bước trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi thanh âm tuổi trẻ lại một lần nữa được cất lên và cùng hòa chung một nhịp điệu.

Năng lượng tuổi trẻ rực cháy tại “BURST OF SPEED” - NEU Concert 2025

NEU Concert 2026: Cyber Galaxy – vũ trụ nơi những nguồn năng lượng hội tụ

Trở lại trong năm 2026, NEU Concert mang concept “Cyber Galaxy”, lấy cảm hứng từ một vũ trụ công nghệ đa chiều, nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng tuổi trẻ cùng giao thoa.

Cyber Galaxy - vũ trụ thanh âm nơi sức trẻ giao thoa và hòa chung nhịp đập

Với chủ đề “Uptivate”, chương trình xây dựng hình ảnh một vũ trụ được kiến tạo từ những dòng năng lượng không ngừng chuyển động. Ở đó, mỗi người trẻ là một nguồn năng lượng riêng biệt, mang trong mình cá tính, ước vọng, hoài bão và màu sắc không trộn lẫn.

Hình ảnh những “quả cầu năng lượng” trở thành một trong những biểu tượng trung tâm của concept năm nay. Mỗi quả cầu đại diện cho một hành trình, một cá tính và một nguồn năng lượng riêng. Khi đứng độc lập, mỗi nguồn sáng mang một vẻ đẹp khác biệt; khi cùng hội tụ, chúng tạo nên một trường năng lượng lớn hơn – mạnh mẽ hơn và có sức lan tỏa hơn.

Hành trình ấy được khắc họa qua ba trạng thái đầy cảm hứng: SET OFF - SPEED UP - SHINE OUT, tương ứng với ba chặng đường khởi hành - bứt tốc - tỏa sáng.

Đó cũng chính là hành trình của mỗi người trẻ khi bước vào một miền đất mới, từ bỡ ngỡ ban đầu, họ đi qua những trải nghiệm và thử thách rồi từng bước tìm thấy ánh sáng của riêng mình và viết nên dấu ấn trên chặng đường phía trước. Mỗi hành trình mang theo một nguồn năng lượng riêng, được đại diện bởi từng “quả cầu năng lượng” với cá tính, khát vọng và sắc màu riêng.

Khi những hành trình ấy cùng hội tụ tại NEU Concert, những nguồn năng lượng ấy sẽ cộng hưởng, giải phóng thành âm thanh, ánh sáng và cảm xúc, tạo nên một khoảnh khắc chung, thời khắc nơi tuổi trẻ cùng nhau bừng sáng. Để rồi từ đó, những ký ức và hành trình đầu tiên của mỗi tân sinh viên sẽ quyện vào dòng chảy lớn hơn về câu chuyện 70 năm Đại học Kinh tế Quốc dân.

70 năm tiếp nối

Giữa dấu mốc 70 năm hình thành và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân, những “quả cầu năng lượng” của thế hệ hôm nay không chỉ mang theo câu chuyện và khát vọng của riêng mình, mà còn trở thành một phần trong dòng chảy được bồi đắp qua từng chặng đường. Mỗi nguồn năng lượng sẽ lại góp thêm một dấu ấn mới và sẽ dần trở thành một phần trong dòng chảy ký ức của sinh viên NEU, nơi những thế hệ gặp nhau, cùng viết tiếp chặng đường phía trước bằng khát vọng vươn xa, niềm tin và hoài bão của tuổi trẻ.

Sự kiện được hàng nghìn sinh viên mong chờ trong mùa kỷ niệm 70 năm

Nhà trường cho biết, chuỗi sự kiện chào mừng nói chung cũng như chương trình NEU Concert 2026 nói riêng chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho bức tranh kỷ niệm 70 năm, là minh chứng cho tuổi trẻ, trí tuệ và sự năng động, sáng tạo không ngừng nghỉ của các thế hệ sinh viên và còn là một bước đệm to lớn cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai sau này.