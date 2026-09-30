Trang quốc tế đánh giá phim Steven Nguyễn

Trại Buôn Người, bộ phim do Steven Nguyễn đóng chính, đạt 7,1/10 điểm trên trang quốc tế IMDb, bên cạnh doanh thu hơn 147 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Hai con số cho thấy những khía cạnh đáng chú ý trong hành trình phát hành của tác phẩm, từ kết quả thương mại trong nước đến mức đánh giá trên một nền tảng điện ảnh quốc tế.

Ra rạp từ ngày 25/9/2026, Trại Buôn Người thuộc thể loại hành động, tâm lý giật gân, khai thác vấn nạn lừa đảo trực tuyến và những chiếc bẫy tuyển dụng xuyên biên giới. Phim hiện cũng dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày theo số liệu được cung cấp, tiếp tục ghi nhận sức hút tại thị trường nội địa.

Steven Nguyễn liên tiếp đón tin vui với Trại Buôn Người.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, chàng trai lên đường tìm kiếm và giải cứu em gái Út Đẹt sau khi cô bị dụ dỗ bởi lời hứa về công việc lương cao. Tưởng rằng đây là cơ hội đổi đời, cô không ngờ bản thân lại rơi vào tay một tổ chức buôn người.

Hành trình giải cứu người thân đẩy Ny vào tình thế nguy hiểm khi anh quyết định thâm nhập hang ổ tội phạm. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như dự tính. Ny bị bắt giữ, tước đoạt danh tính và gắn mã số 700. Từ đây, anh phải tìm cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời phối hợp với những nạn nhân khác để tìm đường thoát thân.

Phim Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính hiện đạt 7.1 điểm trên trang quốc tế IMDb.

Câu chuyện kết hợp các tình huống đối đầu, những màn hành động và diễn biến tâm lý của nhân vật trong cuộc chiến giành lại tự do. Thay vì chỉ tập trung vào hành trình giải cứu em gái, bộ phim còn đặt nhân vật chính trước những thử thách liên tiếp khi chính anh trở thành nạn nhân của đường dây tội phạm.

Việc lựa chọn đề tài lừa đảo việc làm xuyên biên giới cũng tạo nên bối cảnh cho các xung đột trong phim. Những lời mời gọi hấp dẫn về thu nhập và cơ hội việc làm trở thành mắt xích dẫn các nhân vật vào cạm bẫy, qua đó đưa vấn đề buôn người vào mạch truyện hành động, giật gân.

Với Steven Nguyễn, vai Ny giữ vị trí trung tâm, kết nối các tình tiết từ quyết định tìm em gái đến cuộc chiến sinh tồn trong hang ổ tội phạm. Nhân vật đòi hỏi sự kết hợp giữa hành động và biểu đạt tâm lý, khi phải liên tục ứng phó với hiểm nguy trong hoàn cảnh bị tước đoạt tự do. Đây cũng là tuyến nhân vật xuyên suốt hành trình của bộ phim.

Trại Buôn Người đánh dấu màn tái xuất thành công của Steven Nguyễn sau Mưa Đỏ.

Mức đánh giá 7,1/10 trên IMDb là thông tin đáng chú ý khi đặt cạnh thành tích phòng vé của Trại Buôn Người. Nếu doanh thu cho thấy kết quả phát hành trong nước, điểm IMDb là mức đánh giá của khán giả trên trang quốc tế.

Với doanh thu hơn 147 tỷ đồng cùng điểm số 7,1/10 trên IMDb, Trại Buôn Người đang có những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát hành. Hiện Trại Buôn Người vẫn đang được trình chiếu tại các rạp, vì vậy hành trình doanh thu của bộ phim vẫn còn khả năng tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cùng với mức 7,1/10 trên IMDb, những diễn biến tiếp theo tại phòng vé sẽ là cơ sở để nhìn rõ hơn sức hút của tác phẩm do Steven Nguyễn đóng chính.