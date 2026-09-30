Nguyễn Thụy Vân sau 18 năm giành ngôi vị Á hậu 2 'Hoa hậu Việt Nam' đến 'nữ MC vàng của VTV'

Trước Hoa hậu Việt Nam, Thụy Vân từng đoạt danh hiệu Á khôi Hoa khôi học đường toàn quốc năm 2003 tại Hải Phòng và Hoa khôi trường ĐH Ngoại thương năm 2006. Năm 2008, cô sinh viên Nguyễn Thụy Vân gây ấn tượng mạnh tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam nhờ vẻ đẹp phúc hậu, thuần Việt và tư duy nhạy bén. Dù dừng chân ở vị trí Á hậu 2, Thụy Vân vẫn là cái tên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ phong thái tự tin và phần trả lời ứng xử khéo léo.

Sau danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam và giải thưởng phụ "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất", Thụy Vân không lấn sân sâu vào các hoạt động giải trí hay thời trang. "Nàng Hậu" quay lại hoàn thành việc học tại trường ĐH Ngoại thương và theo đuổi sự nghiệp dẫn chương trình, biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Không dừng lại ở danh hiệu nhan sắc, Thụy Vân xuất sắc nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường ĐH FPT vào năm 2018. Sự nỗ lực nâng cấp bản thân này khẳng định tư duy nghiêm túc của nàng Á hậu trong con đường sự nghiệp. Với Thụy Vân, danh hiệu sắc đẹp không phải là bệ phóng cho sự nổi tiếng, mà giúp cô tiếp cận gần hơn với ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình.

Thụy Vân dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua chương trình Chuyển động 24h và nhiều năm liên tiếp lọt vào danh sách bình chọn "MC ấn tượng" của VTV awards. Đến nay, MC Thụy Vân cũng vừa thông báo sẽ rời chương trình Chuyển động 24h, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Dù vậy, cô vẫn là "gương mặt vàng" khi dẫn dắt nhiều chương trình lớn của showbiz Việt.

Bên cạnh đó, MC Thụy Vân cũng có nhiều kinh nghiệm làm giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam qua các năm 2020 và 2022. Từ một thí sinh, đến nay, bằng kinh nghiệm dày dạn cũng như uy tín từ sức hút của mình, Thụy Vân góp phần tìm kiếm ra những gương mặt mới mẻ cho cuộc thi danh giá cấp quốc gia này.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ kể từ đêm Chung kết năm 2008, Nguyễn Thụy Vân đã xây dựng thành công hình mẫu một "nàng Hậu" tri thức, nói không với scandal. Sự nghiệp vững vàng tại VTV cùng tổ ấm viên mãn đưa cô trở thành tên tuổi được công chúng yêu quý.

Hành trình sự nghiệp giúp Thụy Vân khẳng định một giá trị cốt lõi, khi nhan sắc đi cùng tri thức và bản lĩnh, sẽ là thứ định vị thương hiệu bền vững nhất cho mỗi người đẹp xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam.