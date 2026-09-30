Cháu gái Tăng Thanh Hà mang vẻ đẹp lai nóng bỏng, mặc bikini không ai có thể rời mắt

Showbiz Việt không có quá nhiều mỹ nhân mang vẻ đẹp lai nổi bật. Trong số đó, Emma Lê gây chú ý bởi nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng hành trình hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Sinh năm 2000, Emma Lê, tên thật là Emma Maria Fernandez Lê, bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia Miss Universe Việt Nam 2023 và lọt Top 5 chung cuộc. Sau dấu ấn tại đấu trường nhan sắc, cô có thêm nhiều cơ hội tham gia các dự án phim ảnh, âm nhạc và thời trang.

Emma Lê mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Việt Nam. Mẹ cô là diễn viên Lê Hóa, từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như “Bỗng dưng muốn khóc”, “Vừa đi vừa khóc”, “Hot boy nổi loạn”...

Người đẹp sinh năm 2000 có khả năng sử dụng 4 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Nhờ ngoại hình nổi bật, Emma Lê được nhiều nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ lựa chọn hợp tác. Trước khi hoạt động nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế TP.HCM.

Sau khi gây chú ý tại cuộc thi sắc đẹp, Emma Lê bắt đầu xuất hiện trong nhiều MV của các nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Tóc Tiên... Đặc biệt, màn xuất hiện trong MV “Nước mắt cá sấu” của HIEUTHUHAI giúp cô được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “nàng thơ”.

Có mẹ là diễn viên Lê Hóa, đồng thời là người chị thân thiết của Tăng Thanh Hà, Emma Lê cũng có mối quan hệ gần gũi với nữ diễn viên và gọi cô là “dì Hà”.

Thời gian gần đây, Emma Lê tiếp tục thu hút sự chú ý khi trở lại Miss Universe Việt Nam 2026 với mục tiêu chinh phục vương miện. So với lần tham gia năm 2023, người đẹp được nhận xét có sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn và phong thái tự tin hơn.

Tuy nhiên, hành trình lần thứ hai của Emma Lê cũng không dễ dàng khi cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh được đánh giá cao. Với chiều cao 1,68 m, cô có phần hạn chế khi đứng cạnh những thí sinh sở hữu lợi thế về chiều cao.

Bù lại, Emma Lê gây ấn tượng bởi đường nét lai Tây sắc sảo, thần thái ngày càng trưởng thành và vóc dáng cân đối. Trước đó, người đẹp nhiều lần nhận được sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng săn chắc trên trang cá nhân.

Phong cách thời trang của Emma Lê cũng khá đa dạng, từ trang phục đời thường đến những thiết kế táo bạo và bikini. Người đẹp thường lựa chọn trang phục giúp tôn đường cong cơ thể, đồng thời duy trì việc tập luyện mỗi ngày để giữ vóc dáng.

Những hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch biển cũng phần nào thể hiện gu thời trang cá tính của Emma Lê. Các bài đăng của cô trên mạng xã hội thường nhận được lượng tương tác đáng kể từ người hâm mộ.