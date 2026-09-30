Phản ứng của Hữu Châu khi Hồng Đào ở Mỹ

Mới đây, Hồng Đào đăng ảnh tại San Francisco kèm dòng trạng thái hài hước: “San Francisco, trời bắt đầu vào Thu, trai đẹp yêu nhau hết rồi. Mình thì cũng đẹp, đứng đây ngắm đời”.

Bên dưới bài đăng, Hữu Châu nhanh chóng để lại bình luận: “Bà phải nói là trai đẹp đi tu bên Tây Tạng rồi !”. Câu nói của Hữu Châu khiến nhiều khán giả thích thú bởi câu nói chính là cách nam nghệ sĩ tự nhận là mình. Hiện Hữu Châu đang có chuyến du lịch ở Tây Tạng.

Hồng Đào cũng vui vẻ đáp lại người bạn lâu năm: “Bởi vậy, bé cứ một mình”. Màn tương tác ngắn nhưng cho thấy sự thân thiết và cách trò chuyện tự nhiên giữa hai nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ gắn bó.

Hồng Đào đăng ảnh tại San Francisco.

Hữu Châu và Hồng Đào từng học cùng lớp, cùng trường sân khấu từ những năm đầu theo đuổi nghệ thuật. Theo Hữu Châu chia sẻ, anh và Hồng Đào biết nhau từ khi còn rất trẻ, đến nay đã trải qua khoảng 45 năm tình bạn.

Mối quan hệ của Hữu Châu và Hồng Đào từng được nhắc đến nhiều trong năm 2026 khi cả hai có dịp hội ngộ trên màn ảnh rộng qua Lên Hương. Hữu Châu chỉ đảm nhận một vai khách mời nhưng vẫn nhận lời tham gia vì muốn có cơ hội diễn cùng người bạn đã quen từ thuở nhỏ. Cả hai từng là những gương mặt thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP.HCM và có thời gian đứng chung trong nhiều chương trình, vở diễn.

Hữu Châu và Hồng Đào.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn duy trì lịch làm việc dày. Nữ nghệ sĩ không chỉ hoạt động tại Việt Nam mà còn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế. Sau dấu mốc xuất hiện trong series Beef của Netflix, Hồng Đào tiếp tục góp mặt trong phim Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub, đảm nhận vai Chủ tịch Thảo.

Tại Việt Nam, Lên Hương là một trong những dự án đáng chú ý nhất của Hồng Đào trong năm 2026. Chị vào vai bà Mũi, một người phụ nữ làm nghề mai táng. Bộ phim ra rạp từ ngày 18/9 và nhanh chóng cán mốc hơn 80 tỷ đồng, sau đó vượt mốc 91 tỷ đồng vào 29/9.

Không chỉ có Lên Hương, Hồng Đào còn tham gia Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai bà Tím, mẹ của nhân vật Mây do Phương Anh Đào đảm nhận. Tác phẩm khai thác những mâu thuẫn trong một gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa người mẹ và các con.

Cuối năm, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong Người Mẹ Xấu, dự kiến phát hành vào ngày 31/12/2026. Việc liên tục góp mặt trong nhiều dự án cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn giữ nhịp làm việc ổn định dù đã bước sang tuổi 64.

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh, Hồng Đào từng góp mặt trong nhiều phim như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Cua Lại Vợ Bầu, Mai, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng.

Màn tương tác giữa Hữu Châu và Hồng Đào tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai sau hơn bốn thập kỷ gắn bó. Hiện mỗi người đều có lịch trình riêng, nhưng vẫn duy trì sự gần gũi và thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm.