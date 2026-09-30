Bất ngờ cuộc sống của nam diễn viên thủ vai trùm cuối phim Trại Buôn Người đang gây sốt

Trại Buôn Người đang trở thành một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý tại phòng vé. Tính đến trưa 30/9, tác phẩm đã vượt mốc doanh thu 144 tỷ đồng. Bên cạnh Steven Nguyễn, Á hậu Minh Kiên cùng dàn diễn viên trẻ, Danis Nguyễn cũng để lại dấu ấn với vai Mao Đại - ông trùm phản diện đứng phía sau đường dây buôn người trong phim.

Diễn viên Danis Nguyễn - người thủ vai trùm cuối phim Trại Buôn Người.

Không sở hữu vẻ ngoài dữ dằn theo cách thường thấy ở những nhân vật phản diện, Danis Nguyễn gây ấn tượng bằng gương mặt bình thản, ánh mắt lạnh và phong thái có phần khó đoán. Chính nét "búng ra phản diện" ấy giúp nam diễn viên tạo nên một Mao Đại khiến khán giả vừa tò mò, vừa dè chừng. Nhân vật càng trở nên đáng nhớ nhờ sự cộng hưởng trong diễn xuất với Quách Ngọc Ngoan và Pông Chuẩn.

Được biết để chuẩn bị cho vai diễn, Danis Nguyễn dành nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu về những hình tượng ông trùm trên thế giới, từ cách họ hành xử với đàn em đến thái độ trước những hành vi tàn nhẫn. Thay vì chỉ tập trung vào vẻ ngoài, nam diễn viên tìm cách lý giải tâm lý và khí chất của một người đứng đầu thế giới tội phạm. Sự chuẩn bị này góp phần giúp Mao Đại hiện lên với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Nhân vật Danis Nguyễn càng trở nên đáng nhớ nhờ sự cộng hưởng trong diễn xuất với Quách Ngọc Ngoan và Pông Chuẩn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là phía sau hình ảnh ông trùm lạnh lùng trên màn ảnh, Danis Nguyễn lại có đời sống nghệ thuật khá khác biệt. Anh là nghệ sĩ xăm, họa sĩ và đồng thời hoạt động trong lĩnh vực giám đốc mỹ thuật.

Trước Trại Buôn Người, Danis Nguyễn từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Gần đây, anh tham gia Hộ Linh Tráng Sĩ với vai Định quốc công Nguyễn Bặc - nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ diễn xuất, Danis Nguyễn còn đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật cho dự án, cho thấy sự giao thoa giữa chuyên môn nghệ thuật và công việc trước ống kính của nam diễn viên.

Trước Trại Buôn Người, Danis Nguyễn từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh.

Nếu trên màn ảnh, Danis Nguyễn có thể hóa thân thành một ông trùm lạnh lùng thì ngoài đời, hội họa lại là không gian để anh tìm thấy sự tự do. Mỗi khi có thời gian, nam diễn viên tìm đến bảng màu và cây cọ, dành thời gian sáng tạo những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Được biết, Danis Nguyễn đang ấp ủ thực hiện một triển lãm cá nhân để giới thiệu các tác phẩm hội họa đến công chúng. Từ một nghệ sĩ đứng phía sau những đường nét, màu sắc đến diễn viên gây chú ý với vai phản diện trong bộ phim đang tạo sức nóng tại phòng vé, hành trình nghệ thuật của Danis Nguyễn cho thấy một màu sắc khá khác biệt phía sau nhân vật Mao Đại đang gây sốt khắp các phòng vé Việt.

Danis Nguyễn đang ấp ủ những dự án tiếp theo sau Trại Buôn Người hay Hộ Linh Tráng Sĩ.