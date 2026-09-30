4 phim cổ trang ngược tâm không thể bỏ qua

1. Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết kể về mối tình sâu đậm nhưng không thể thắng được sự khắc nghiệt của thời gian. Hoắc Triển Bạch (Tăng Thuấn Hy) là một kiếm khách phóng khoáng. Vì tìm thuốc chữa bệnh cho con trai của một người bạn, anh tìm đến Dược Sư cốc và gặp Tiết Tử Dạ (Lý Thấm), cốc chủ nơi đây.

Trong tám năm, hai người mang những chấp niệm riêng, từ đối đầu trở thành tri kỷ, dần thấu hiểu và trân trọng nhau. Tuy nhiên, những trách nhiệm mà mỗi người gánh vác khiến họ không thể nói ra tình cảm dành cho đối phương. Cuối cùng, cả hai phải chịu cảnh âm dương cách biệt.

Thất Dạ Tuyết do Tăng Thuấn Hy, Lý Thấm đóng chính.

2. Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên đặt khán giả vào câu chuyện mà hầu hết nhân vật đều có những hành động khó đoán. Người xem liên tục nghi ngờ nhân vật này rồi chuyển sang nhân vật khác, trước khi phát hiện tất cả đều là người tốt.

Một nhân vật cần có động cơ hành động rõ ràng. Khi động cơ bị xây dựng mơ hồ hoặc xử lý qua loa, những hành động bất thường dễ khiến khán giả đặt câu hỏi về nguyên nhân phía sau. Vì vậy, các diễn biến tiếp theo cần đưa ra lời giải thích hoặc tạo cú đảo chiều hợp lý để người xem hiểu rõ câu chuyện.

Lâm Giang Tiên do Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đóng chính.

3. Tiêu Dao

Tiêu Dao đánh dấu lần đầu Đàm Tùng Vận tham gia dòng phim tiên hiệp. Nữ diễn viên đảm nhận hai vai với tính cách và khí chất hoàn toàn khác biệt.

Một nhân vật là công chúa Ninh An lạnh lùng, quyết đoán, mang trên vai sứ mệnh và luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Ánh mắt của cô ẩn chứa sự xa cách cùng nét bi thương.

Nhân vật còn lại là Tiêu Dao tinh nghịch, lanh lợi, mang đậm hơi thở đời thường. Cô vừa hoạt bát, đáng yêu vừa có sự mạnh mẽ, kiên cường. Tạo hình áo vàng linh động và áo trắng nổi bật góp phần khắc họa rõ đặc điểm của từng nhân vật, giúp Đàm Tùng Vận thể hiện sự khác biệt giữa hai vai diễn.

Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo đóng chính.

4. Vô Ưu Độ

Vô Ưu Độ khép lại nhưng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nam chính Nhậm Gia Luân và nữ chính Tống Tổ Nhi từng chia sẻ trong một buổi livestream rằng họ muốn được diễn lại tác phẩm để thay đổi kết thúc.

Tên phim mang hàm ý phá tan màn sương mù, rời xa khổ đau để tìm thấy niềm vui và vượt qua những ưu phiền. Tuy nhiên, con sông mang tên "Vô Ưu Độ" cuối cùng có thể đưa yêu quái và con người qua bờ, nhưng lại không thể đưa "tình" sang bên kia.

Tống Tổ Nhi, Nhậm Gia Luân trong phim Vô Ưu Độ.