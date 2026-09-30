BXH doanh thu phòng vé Việt hôm nay

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến khoảng 11h33 ngày 30/9, Trại Buôn Người tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt với khoảng cách rất lớn so với các tác phẩm đang cùng thời điểm công chiếu.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Trại Buôn Người với 120.800 vé được bán ra qua 5.278 suất chiếu, mang về hơn 9,3 tỷ đồng doanh thu tính đến trưa 30/9.

BXH phòng vé Việt hôm nay ngày 30/9.

Khoảng cách giữa Trại Buôn Người và vị trí thứ hai đang ở mức rất lớn. Tác phẩm hiện chiếm phần áp đảo trong tổng doanh thu của nhóm 10 phim dẫn đầu. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của bộ phim Việt sau khi chính thức ra rạp.

Xếp thứ hai là Avengers: Hồi Kết với 4.548 vé, được trình chiếu qua 597 suất, đạt hơn 471,5 triệu đồng. Đây là phiên bản trở lại rạp của bom tấn Marvel, song doanh thu trong ngày vẫn cách khá xa so với phim đứng đầu.

Ở vị trí thứ ba, Lên Hương ghi nhận 2.111 vé sau 469 suất chiếu, thu về hơn 167,1 triệu đồng. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên quen thuộc như Hồng Đào, Hồng Vân, Võ Tấn Phát... và hiện vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu phòng vé.

Phim Trại Buôn Người thống trị BXH.

Út Lan 2 đứng thứ tư với 1.527 vé, 724 suất chiếu và doanh thu hơn 112,5 triệu đồng. Trong khi đó, Vùng Đất Quỷ Dữ xếp ngay sau với 1.089 vé, 396 suất và hơn 92,6 triệu đồng.

Nhóm cuối bảng có khoảng cách doanh thu khá rõ so với top 5. Bát Tiên Truy Tìm Lưu Ly Đăng đứng thứ sáu với hơn 41,9 triệu đồng từ 513 vé và 47 suất chiếu.

Laputa: Lâu Đài Trên Không đứng thứ bảy, đạt gần 27,8 triệu đồng, trong khi Hòn Đảo Quên Lãng xếp thứ tám với hơn 21,1 triệu đồng.

Hai vị trí cuối thuộc về Pháo Hoa Lúc Bình Minh và Chiikawa: Bí Mật Đảo Người Cá, lần lượt thu về khoảng 13,4 triệu đồng và 7,3 triệu đồng tính đến thời điểm thống kê.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa Trại Buôn Người và phần còn lại. Riêng doanh thu của bộ phim này đã vượt xa tổng doanh thu của nhiều tác phẩm đứng sau cộng lại.

Phim Hollywood đứng vị trsi thứ 2 trên BXH doanh thu phòng vé trong ngày.

Các con số trên là doanh thu tính đến khoảng trưa ngày 30/9 theo dữ liệu Box Office Vietnam, vì vậy có thể tiếp tục thay đổi trong ngày khi lượng vé bán ra và số suất chiếu được cập nhật.