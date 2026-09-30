AI đưa tiểu thuyết viễn tưởng Việt lên màn ảnh

Một dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra thử nghiệm mới cho ngành sản xuất nội dung Việt Nam. Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) phối hợp cùng Hãng phim TFS và CapCut thực hiện “Bãi Săn”, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết viễn tưởng cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Dự án được triển khai từ tháng 7/2026 và dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc AI được đưa vào phần lớn quá trình tạo dựng hình ảnh, qua đó giải quyết một trong những thách thức lớn của phim viễn tưởng là xây dựng bối cảnh và thế giới giả tưởng. Với sự hỗ trợ công nghệ từ CapCut, nền tảng Seedance 2.5 và công cụ EditPilot được sử dụng trong quá trình tạo hình ảnh cũng như hậu kỳ. Cách tiếp cận này giúp ê-kíp rút ngắn một số công đoạn thử nghiệm hình ảnh vốn thường đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.

Ê-kíp “Bãi Săn” ứng dụng AI để xây dựng thế giới viễn tưởng, thay thế một phần quy trình dựng bối cảnh truyền thống.

Dù AI đảm nhiệm phần hình ảnh, dự án không đặt công nghệ vào vị trí thay thế hoàn toàn con người. Đội ngũ TFS vẫn kiểm soát những khâu quan trọng như chuyển thể kịch bản, biên tập, định hướng nghệ thuật, đạo diễn, lồng tiếng và dựng phim. Đạo diễn Hồng Chi cùng ê-kíp đưa ra yêu cầu về phong cách và câu lệnh để định hướng AI tạo ra hình ảnh phù hợp với câu chuyện. Công nghệ vì thế được sử dụng như một công cụ sản xuất, trong khi quyết định về nội dung và nghệ thuật vẫn nằm ở đội ngũ sáng tạo.

Mùa đầu tiên của “Bãi Săn” gồm 15 tập, mỗi tập dài khoảng 3 phút, hướng tới thói quen xem nội dung ngắn trên các nền tảng số. Câu chuyện bắt đầu khi một nữ sinh có khả năng giải mã cổ tự bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Người Thú và tổ chức thợ săn bí mật, sau khi người bạn thân biến thành Người Rồng. Bên dưới lớp vỏ giả tưởng là câu chuyện về lựa chọn của con người trước những ranh giới thiện, ác và khác biệt về chủng loài.

“Bãi Săn” gồm 15 tập, mỗi tập khoảng 3 phút, kết hợp câu chuyện viễn tưởng với hình ảnh được tạo dựng bằng AI.

Việc TFS thử nghiệm quy trình làm phim tích hợp AI cho thấy công nghệ đang bắt đầu được tiếp cận ở cấp độ sản xuất chuyên nghiệp, thay vì chỉ xuất hiện trong những video ngắn trên mạng xã hội. Nếu mô hình này cho thấy hiệu quả về thời gian và chi phí, kinh nghiệm từ “Bãi Săn” có thể được áp dụng cho những dự án cần xây dựng bối cảnh trực quan phức tạp như phim tài liệu hoặc phim lịch sử. Dự án dự kiến phát hành mùa đầu tiên vào dịp Tết Nguyên đán, đánh dấu thêm một thử nghiệm đáng chú ý của AI trong ngành phim ảnh Việt Nam.