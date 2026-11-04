Steven Nguyễn đổi đời

Mới đây, thông tin Steven Nguyễn góp mặt trong phim điện ảnh Bắt Cá 3 Tay nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Theo giới thiệu về dự án, nam diễn viên đảm nhận vai Tùng - một trong ba người yêu cũ bất ngờ quay trở lại cuộc sống của nữ chính Yên do Thúy Ngân thủ vai. Nhân vật được xây dựng theo hình tượng người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và có điều kiện kinh tế.

Điều khiến khán giả thích thú nằm ở sự tương phản với vai diễn trước đó của Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3. Nếu Văn Cường là người đàn ông có nhiều áp lực, rắc rối trong chuyện tình cảm và nợ nần chồng chất, thì Tùng lại mang đến hình ảnh có phần ổn định, chững chạc hơn. Bởi vậy, nhiều người hài hước nhận xét nam diễn viên như được “đổi đời” chỉ sau một bộ phim.

Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3: Vai nợ nần chồng chất.

Trong Bắt Cá 3 Tay, câu chuyện xoay quanh Yên - cô gái bất ngờ có cơ hội gặp lại cả ba người yêu cũ sau khi cầu xin ông Tơ, bà Nguyệt đưa những người đàn ông từng rời bỏ mình quay trở lại. Ba nhân vật xuất hiện với ba màu sắc khác nhau: Tùng của Steven Nguyễn trưởng thành, điềm đạm; Phong do Ngô Kiến Huy đảm nhận duyên dáng, hài hước; còn Minh do Otis thủ vai trẻ trung, phóng khoáng.

Thay vì lựa chọn một người, Yên quyết định cho cả ba cơ hội nối lại tình cảm. Quyết định này mở ra hàng loạt tình huống trớ trêu khi cô phải xoay xở với những cuộc hẹn cùng lúc. Từ một mong muốn tưởng chừng đơn giản, chuyện tình cảm của Yên nhanh chóng trở thành bài toán khó, tạo nên chất liệu hài hước cho bộ phim.

Steven Nguyễn đem đến hình ảnh người đàn ông trưởng thành, có sức hút riêng trong Bắt Cá 3 Tay.

Với vai Tùng, Steven Nguyễn có cơ hội thể hiện một hình tượng khác so với những nhân vật gai góc, nhiều biến cố mà anh từng đảm nhận. Sự điềm đạm của nhân vật cũng tạo nên đối trọng với hai chàng trai còn lại, hứa hẹn mang đến những tình huống thú vị trong cuộc cạnh tranh tình cảm.

Trước đó, Steven Nguyễn được chú ý rộng rãi hơn sau khi tham gia Mưa Đỏ. Từ quá trình hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nam diễn viên dần có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án điện ảnh quy mô lớn. Năm 2026, anh tiếp tục duy trì tần suất hoạt động đáng chú ý khi góp mặt trong nhiều tác phẩm thuộc những thể loại khác nhau.

Trong Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người chồng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Nhân vật mang tính kiểm soát, khiến cuộc hôn nhân kéo dài tám năm trở nên ngột ngạt. Vai diễn giúp anh tiếp tục thử sức với dạng nhân vật có nhiều mâu thuẫn tâm lý, đồng thời tạo thêm chủ đề bàn luận về mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim.

Sự xuất hiện liên tiếp trong Chị Chị Em Em 3 và Bắt Cá 3 Tay cho thấy Steven Nguyễn đang có cơ hội mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng. Một bên là người chồng nhiều vấn đề trong đời sống hôn nhân, bên kia là chàng trai cũ trưởng thành, điềm đạm và có điều kiện. Sự thay đổi này cũng giúp khán giả có thêm lý do chờ đợi những lựa chọn vai diễn tiếp theo của nam diễn viên.

Bắt Cá 3 Tay dự kiến khởi chiếu đầu tháng 12. Với sự góp mặt của Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Otis và Steven Nguyễn, bộ phim được kỳ vọng mang đến câu chuyện tình cảm hài hước trong mùa phim cuối năm. Sau những vai diễn nhiều biến cố, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy một màu sắc khác của Steven Nguyễn trên màn ảnh.