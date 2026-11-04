10 phim Hàn tệ nhất 2026: Vị trí dẫn đầu gây bất ngờ

Tờ JoyNews24 vừa công bố kết quả khảo sát những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây thất vọng nhất năm 2026. Đáng chú ý, Perfect Crown do IU và Byeon Woo Seok đóng chính bất ngờ đứng đầu danh sách, dù từng đạt thành tích ấn tượng về tỷ suất người xem và mức độ phổ biến trên các nền tảng trực tuyến.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến 21/10, với sự tham gia của 142 người hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc, gồm nhân viên công ty quản lý nghệ sĩ, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung và phóng viên giải trí. Kết quả phản ánh đánh giá của nhóm người tham gia, không phải bảng xếp hạng chính thức về chất lượng tất cả phim phát sóng trong năm.

Perfect Crown của IU và Byeon Woo Seok đứng đầu danh sách phim Hàn gây thất vọng nhất năm 2026 theo khảo sát của JoyNews24.

Dẫn đầu với 45 phiếu, Perfect Crown bỏ xa những tác phẩm còn lại. Bộ phim của MBC từng được kỳ vọng trở thành bom tấn truyền hình khi quy tụ IU và Byeon Woo Seok, sở hữu kinh phí sản xuất ước tính 30 tỷ won cùng chiến lược phát hành quốc tế trên Disney+.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến, Perfect Crown kể về chuyện tình giữa một hoàng tử và người phụ nữ xuất thân từ giới tài phiệt. Tác phẩm ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất 13,8% tại Hàn Quốc, đồng thời đạt thành tích đáng chú ý trên thị trường trực tuyến quốc tế.

Dù đạt tỷ suất người xem ấn tượng, Perfect Crown vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

Tuy nhiên, thành công thương mại không giúp Perfect Crown tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Phim bị nhận xét sử dụng nhiều mô típ lãng mạn quen thuộc, diễn biến thiếu thuyết phục và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của hai diễn viên chính.

Nghiêm trọng hơn, một số tình tiết và lời thoại khiến Perfect Crown vướng tranh cãi liên quan đến cách thể hiện lịch sử. Phản ứng của khán giả buộc ê kíp sản xuất phải lên tiếng xin lỗi. IU và Byeon Woo Seok cũng chịu nhiều áp lực trước những ý kiến phản đối.

Dù vậy, vị trí số một của Perfect Crown vẫn gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm có hạn chế nhưng chưa đến mức tệ nhất năm. Theo họ, độ nổi tiếng quá lớn cũng khiến những thiếu sót của phim bị chú ý nhiều hơn.

Xếp đồng hạng hai với 9 phiếu là The Scandal và Our Sticky Love, hai dự án Netflix từng được kỳ vọng nhờ dàn diễn viên nổi tiếng.

The Scandal với sự góp mặt của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana đồng hạng hai trong danh sách với 9 phiếu bình chọn.

The Scandal đánh dấu sự kết hợp của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana trong câu chuyện tình ái đầy toan tính lấy bối cảnh Joseon. Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Những Mối Tình Nguy Hiểm, bộ phim khai thác những cuộc cá cược tình cảm và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Tuy nhiên, The Scandal nhận nhiều phản hồi trái chiều về cách xây dựng nhân vật, diễn xuất và lựa chọn tạo hình. Nana trở thành tâm điểm tranh luận khi một bộ phận người xem cho rằng ngoại hình của cô không phù hợp với bối cảnh cổ trang. Đạo diễn Jung Ji Woo sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm về những thiếu sót của tác phẩm.

Our Sticky Love của Jung Hae In và Ha Young gây tranh luận vì sử dụng nhiều mô típ quen thuộc của dòng phim hài lãng mạn.

Trong khi đó, Our Sticky Love có sự góp mặt của Jung Hae In và Ha Young. Bộ phim xoay quanh nữ công tố viên mất trí nhớ và một huấn luyện viên quyền Anh tự nhận là bạn trai cô. Dù lựa chọn thể loại hài lãng mạn, tác phẩm bị chê vì lạm dụng những tình tiết quen thuộc như mất trí nhớ, bí mật thân thế và các hiểu lầm kéo dài.

Đứng đồng hạng tư với 8 phiếu là Doctor Shin và Four Hands, Two Sonatas.

Doctor Shin bị đánh giá trái chiều bởi những tình tiết y khoa giật gân và cái kết gây tranh cãi.

Four Hands, Two Sonatas của Song Kang và Lee Jun Young xuất hiện trong cả nhóm phim gây thất vọng lẫn nhóm phim hay nhất năm.

Doctor Shin kết hợp đề tài y khoa với những tình tiết giật gân, gây tranh cãi bởi câu chuyện phẫu thuật hoán đổi não và cái kết khó tin. Trong khi đó, Four Hands, Two Sonatas do Song Kang và Lee Jun Young đóng chính lại khiến người xem chia rẽ vì hướng phát triển bi kịch của các nhân vật.

Đáng chú ý, Four Hands, Two Sonatas cũng xuất hiện trong nhóm phim hay nhất năm ở một hạng mục khảo sát khác của JoyNews24. Điều này cho thấy cùng một tác phẩm có thể nhận những đánh giá hoàn toàn trái ngược.

Vị trí thứ sáu thuộc về A Love Other Than Yours với 6 phiếu. Phim có Seo Kang Joon và Ahn Eun Jin đóng chính, kể về mối quan hệ kéo dài 10 năm đứng trước thử thách. Tuy nhiên, cách xây dựng xung đột tình cảm gây tranh luận, trong khi tỷ suất người xem không đạt kỳ vọng.

A Love Other Than Yours với Seo Kang Joon và Ahn Eun Jin góp mặt trong danh sách với 6 phiếu bình chọn.

Bốn vị trí cuối cùng đều nhận 4 phiếu, gồm A Bona Fide Killer của Gong Hyo Jin, Dream to You của Hyeri và Hwang In Yeop, Boyfriend on Demand của Jisoo và Seo In Guk, cùng Love in Sync do Kim Myung Soo và Kang Min Ah đóng chính.

Trong đó, Boyfriend on Demand tiếp tục khiến khả năng diễn xuất của Jisoo trở thành chủ đề tranh luận. Những tác phẩm còn lại cũng bị một số người tham gia khảo sát đánh giá chưa đáp ứng kỳ vọng về kịch bản và cách triển khai câu chuyện.

Boyfriend on Demand do Jisoo và Seo In Guk đóng chính cũng nằm trong nhóm phim gây thất vọng theo khảo sát của JoyNews24.

Kết quả bình chọn năm nay cho thấy danh tiếng diễn viên, kinh phí sản xuất hay thành tích phát sóng không đồng nghĩa với sự đồng thuận về chất lượng. Trường hợp Perfect Crown đặc biệt đáng chú ý khi một trong những phim Hàn thành công về lượng người xem lại trở thành tác phẩm nhận nhiều phiếu thất vọng nhất từ giới chuyên môn tham gia khảo sát.