Drake đứng trước cơ hội nhận khoản tiền khổng lồ chưa từng có trong lịch sử âm nhạc

DJ Akademiks gây chú ý khi đưa ra nhận định Drake đang đứng trước cơ hội ký kết hợp đồng thu âm lớn nhất mọi thời đại. Theo nam bình luận viên âm nhạc, thỏa thuận tiếp theo của rapper người Canada có thể lập kỷ lục về giá trị tiền ứng trước mà một nghệ sĩ từng nhận được trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.

Xuất hiện trong chương trình One Night with Steiny, Akademiks cho rằng Drake đang tiến rất gần đến một thương vụ đặc biệt lớn. Anh nhận định khi các điều khoản cuối cùng được hoàn tất, hợp đồng tiếp theo của giọng ca God's Plan có thể trở thành "hợp đồng thu âm lớn nhất trong lịch sử, xét về số tiền họ phải trả cho anh ấy dưới dạng tiền ứng trước".

Nhận định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi Drake vừa có động thái đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc. Theo Akademiks, nam rapper dường như đã hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng trước đó thông qua việc phát hành Iceman. Đây được cho là một phần trong chiến lược phát hành đồng thời ba album, bên cạnh Habibti và Maid of Honour.

Nếu thông tin này chính xác, Drake có thêm cơ sở để bước vào quá trình đàm phán một thỏa thuận mới với vị thế thuận lợi. Trước đó, nam rapper từng ký hợp đồng 360 độ với Universal Music Group (UMG), được truyền thông đưa tin có giá trị lên đến 400 triệu USD. Đây là một trong những thương vụ có quy mô đáng chú ý nhất lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, cho thấy sức hút thương mại cũng như tầm ảnh hưởng của Drake trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đơn vị sẽ bắt tay với Drake trong hợp đồng tiếp theo vẫn là dấu hỏi lớn. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nam rapper và UMG từng trở nên căng thẳng sau những tranh chấp pháp lý liên quan đến ca khúc Not Like Us của Kendrick Lamar.

Năm 2025, Drake đệ đơn kiện UMG, cáo buộc tập đoàn này có hành vi phỉ báng, quấy rối và kinh doanh gian dối liên quan đến quá trình phát hành, quảng bá ca khúc công kích nói trên. Vụ việc khiến mối quan hệ giữa nam rapper và hãng thu âm quyền lực trở thành chủ đề được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Dù vậy, khả năng Drake tiếp tục hợp tác với UMG hay tìm kiếm một đối tác mới vẫn chưa được xác nhận. Nếu thương vụ mà Akademiks đề cập trở thành hiện thực, đây không chỉ là cột mốc tài chính đáng chú ý trong sự nghiệp của Drake mà còn có thể tạo ra tiền lệ mới cho cách các ngôi sao hàng đầu được định giá trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Hiện phía Drake chưa công bố thông tin chính thức về hợp đồng tiếp theo. Vì vậy, giá trị cũng như những điều khoản cụ thể của thương vụ vẫn cần được chờ đợi.