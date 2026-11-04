Dương Dương liệu có sai lầm khi lại đóng phim ngôn tình 'Đợi Gió Hôn Em'?

Ngay sau khi nhà sản xuất dự án Đợi Gió Hôn Em công bố Dương Dương và Trần Đô Linh đóng chính, một bộ phận lớn người hâm mộ của Dương Dương đã phản đối dữ dội. Làn sóng ồn ào tới mức nhiều video liên quan đến phim bị “báo cáo” liên tục nên biến mất khỏi mạng xã hội Trung Quốc.

Thực ra ngay từ năm 2022, khi có tin đồn Dương Dương tham gia phim này thì người hâm mộ đã khuyên anh hãy từ chối. Bởi nguyên tác không đủ hấp dẫn, nhân vật Hứa Tinh Thuần không đủ chiều sâu để tạo thành dấu ấn trong sự nghiệp của anh.

Tạo hình của Dương Dương trong phim mới.

Dương Dương nổi tiếng nhờ phim ngôn tình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và 10 năm qua, nam diễn viên đã chịu khó thử thách với nhiều dạng phim khác, nhiều vai diễn đa dạng và phức tạp hơn. Vì thế, đa số fan cho rằng Dương Dương nên tập trung vào phim chính kịch, chọn nhân vật có tính cách phức tạp cuộc sống gian nan để nâng cao diễn xuất, khẳng định tên tuổi thay vì trở lại với phim ngôn tình.

Khán giả không ủng hộ anh đóng phim ngôn tình.

Nhân vật Hứa Tinh Thuần bị cho là như mọi nam chính ngôn tình khác, suốt ngày lo nghĩ chuyện tình cảm mà chẳng tập trung phát triển sự nghiệp, hoàn thiện bản thân. Kiểu vai như thế sẽ không giúp Dương Dương nâng cao diễn xuất trong khi thời gian qua, nam diễn viên đang chịu khó cải thiện hình ảnh, chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn. Fan đang lo rằng những nỗ lực ấy sẽ đổ sông đổ bể vì Đợi Gió Hôn Em.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên fan Dương Dương phản đối các dự án phim của anh. Từ Toàn Chức Cao Thủ đến Phàm Nhân Tu Tiên đều từng bị người hâm mộ dọa tẩy chay vì tranh cãi phiên vị, chỉnh sửa kịch bản, thiết lập nhân vật không phù hợp. Nam diễn viên đã từng nhắn nhủ người hâm mộ hãy kiên nhẫn chờ phim ra rồi hãy đánh giá và có lẽ lần này cũng vậy, Dương Dương sẽ mong khán giả cho anh và Đợi Gió Hôn Em một cơ hội.