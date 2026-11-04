'Mỗi hoạt động ở Hoa hậu Việt Nam đều là trải nghiệm đáng quý'

Sở hữu chiều cao 1,79m cùng đôi chân dài hơn 1,15m, Hoàng Thùy là một trong những chân dài nổi bật của làng mốt Việt. Ở tuổi 34, mỹ nhân quê Thanh Hóa vẫn duy trì vóc dáng quyến rũ, tự tin diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe lợi thế hình thể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.