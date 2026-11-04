'Mỗi hoạt động ở Hoa hậu Việt Nam đều là trải nghiệm đáng quý'
Từng tự ti về chiều cao, Đặng Thị Ngọc Lan nhận ra đây là lợi thế khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong talk show “Nếu tôi đăng quang”, cô gái Hà Nội kể về sự thay đổi của bản thân và những trải nghiệm giúp cô hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống, sự sẻ chia. “Nếu đăng quang, tôi muốn thực hiện dự án xây điểm trường cho các em nhỏ", cô nói.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/moi-hoat-dong-o-hoa-hau-viet-nam-deu-la-trai-nghiem-dang-quy-post1890925.tpo